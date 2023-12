Bocale, è storia: batte il Sambiase e conquista la sua prima Coppa Italia Dilettanti

StrettoWeb

Giornata storica per Bocale e il Bocale Calcio. La squadra reggina, guidata da tantissimi anni dal Presidente Filippo Cogliandro, ha infatti conquistato – per la prima volta nella sua storia – la Coppa Italia Dilettanti. Battuto il Sambiase nel neutro di Locri, ma solo dopo i calci di rigore, al termine di una gara frizzante e conclusasi – sul campo – per 2-2. Adesso il Bocale non vuole fermarsi. Attivissimo sul mercato, è pronto ad altri tre colpi, oltre ad altre novità importanti in arrivo.

Coppa Italia Dilettanti, Bocale-Sambiase: la partita

E’ il primo tempo quello vivace e attivo, in cui arrivano tutte e quattro le reti: passano i biancorossi con Arigò, poi Umbaca e Perri firmano la rimonta, ma a ridosso dell’intervallo arriva il nuovo pari di Tossi. Nella ripresa non succede nulla, in termini di gol, così come ai supplementari. Si va così ai rigori: sbagliano Crucitti e Trentinella per il Sambiase; non sbaglia nessuno per il Bocale, che dopo la realizzazione di Nicolau può finalmente esultare e alzare al cielo la Coppa.