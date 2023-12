Basket in Carrozzina, per la Reggio BiC inizia il girone di ritorno: c’è la corazzata Cantù

StrettoWeb

Giro di Boa in atto. Terminato il girone di andata con un super terzo posto tricolore, i reggini si immergono nel girone di ritorno. Per la Farmacia Pellicanò Reggio BiC Reggio Calabria, infatti, sabato arriva la corazzata Briantea Cantù. Per i ragazzi di coach Antonio Cugliandro sarà una impresa ardua contro una delle squadre di Basket in Carrozzina più forti di sempre, già trionfante nella gara di andata ed attualmente in vetta alla classifica. La formazione reggina arriva da tre vittorie consecutive molto importanti che hanno dato tanto morale, soprattutto in chiave salvezza e playoff.

Cantù invece arriva da una vittoria molto importante contro la formazione del Santo Stefano nel vero Big Match del campionato, e quasi certamente arriverà in terra calabra con l’obiettivo di portare a casa i due punti. Sarà sicuramente una bella sfida, tra due società che si rispettano e offrono uno spettacolo davvero importante per tutto il movimento. Arbitreranno la signora Cristina Luca ed il Signor Daniele Barbagallo. L’appuntamento è sabato al Palacalafiore alle ore 15 e sul canale YouTube in diretta.