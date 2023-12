Banche: Miatello (Risparmiatori), ‘bonifici ulteriore 10% arriveranno tutti entro 31/12’

StrettoWeb

Roma, 5 dic. (Adnkronos) – “E’ con grande soddisfazione che annunciamo tra ieri e oggi, di aver ricevuto le prime conferme di arrivo bonifico, corrispondenti all’aumento del 10%, da parte di numerosi nostri associati Ezzelino. Questa positiva notizia è stata altresì confermata da risparmiatori e associazioni in tutta Italia, evidenziando la concretezza e la costante determinazione nel perseguire i nostri obiettivi ambiziosi”. E’ quanto annuncia Patrizio Miatello, presidente dell’associazione Ezzelino III da Onara, in un’email inviata ai risparmiatori delle banche poste in liquidazione coatta amministrativa, in merito ai pagamenti che Bankitalia sta eseguendo dell’ulteriore 10% di rimborso per gli azionisti tramite il Fir.

“Attualmente – indica nella lettera – risultano in stato di lavorazione avanzata 90.000 bonifici dei 125.000 totali. Prevediamo che l’arrivo in conto di questi sarà in parte per il 65-75% entro il prossimo Natale, mentre il restante 25-35% sarà completato entro e non oltre il 31 dicembre”, conclude Miatello.