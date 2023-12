Un gruppo di Babbo Natale in moto per la Piana di Gioia Tauro: ecco gli Scarburati

StrettoWeb

È giunto quest’anno alla terza edizione l’originale evento organizzato dal gruppo di bikers iScarburati, “Babbo Natale Scarburato”: una carovana di motociclette con in sella tantissimi Babbo Natale che hanno colorato vie e piazze della Piana. Così il gruppo informa del percorso che i motociclisti hanno effettuato per regalare un po’ di gioia nella Piana a Natale.

Natale a Gioia Tauro, il percorso degli Scarburati

Nel dettaglio, il gruppo si è radunato a Gioia Tauro e passando per le vie del paese, si è diretto al palazzetto PalaMangione per incontrare i ragazzi delle associazioni Diabaino VIP e Gli Angeli di Pollicino APS. Successivamente, la comitiva si è diretta a Taurianova dove, dopo il classico giro per le vie cittadine, si è fermata presso la Villa Comunale per incontrare i ragazzi dell’associazione Abbadia di San Martino e i bambini presenti. Gli Scarburati si sono poi diretti a Laurena di Borrello dove, in Piazza Indipendenza, hanno allietato con la loro presenza grandi e bambini. Infine, gli Scarburati hanno concluso la loro bellissima festa nella piazzetta di Contrada Bosco dove li attendevano i bambini della parrocchia Sant’Antonio e della scuola primaria.

Animati dalla presenza di musica, di costumi colorati e di sfavillanti motociclette addobbate a tema, il gruppo degli Scarburati ha, anche quest’anno, portato un po’ di allegria e spirito natalizio per le vie del nostro territorio e, omaggiando i più piccoli con dolcetti e caramelle, ha raccolto i sorrisi e la gioia dei più piccoli.

Chi sono gli Scarburati

Il gruppo degli Scarburati, nato nel 2020, non solo organizza uscite di gruppo, ma è composto da bikers che condividono oltre che la passione per le due ruote, anche quella per il divertimento e la buona compagnia. Il gruppo organizza uscite tutto l’anno e ogni domenica è una nuova avventura con i Scarburati. Per rimanere sempre aggiornati sulle loro iniziative, sono attivi sui profili social di Instagram e Facebook.