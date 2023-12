Azione: Calenda, ‘terza gamba governo? Non credo proprio’

StrettoWeb

Roma, 20 dic (Adnkronos) – “Azione terza gamba del governo? Non credo proprio. Ieri ho passato tutta la giornata in aula a votare no al piano Mattei”. Lo ha detto Carlo Calenda a Rtl 102.5.

“Bisogna chiudere la stagione del bipolarismo, votare una proposta repubblicana come Azione che pensa che la competenza sia un valore assoluto e obbligare il centrodestra e il centrosinistra ad una agenda pragmatica, senza mance come il superbonus, che metta mano ai fondamentali dell’lItalia”, ha spiegato il leader di Azione.