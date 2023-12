Avis Pellaro, ieri ultima donazione di sangue del 2023: chiuso l’anno con grande soddisfazione

StrettoWeb

Con la raccolta di venerdì 29 dicembre, Avis Pellaro ha concluso l’anno con grande soddisfazione. I soci donatori del territorio pellarese hanno risposto con impegno e perseveranza alla chiamata alla donazione, consapevoli che ogni singola sacca di sangue o plasma raccolti contribuiscono a garantire terapie salvavita a tanti pazienti acuti e cronici. Felici per i risultati raggiunti, ma anche sempre consapevoli che molto di più si può e si deve fare per invitare nuovi donatori.

Avis Pellaro da quasi 40 anni è un punto di riferimento del territorio: la sede di Piazza Municipio, con le periodiche raccolte e le iniziative solidali, esprime lo spirito di umanità, espressione della grande sensibilità dei donatori e dei volontari che guardano a questo spazio come sito in cui la parola “Dono” ha un’accezione estremamente significativa e in cui “il valore etico della donazione del sangue è un gesto che aiuta a salvare tante vite umane”. Con questa espressione Papa Francesco ha salutato i donatori il 14 novembre.

“Abbiamo concluso l’anno in allegria – rivela in una nota Avis Pellaro – festeggiando il nostro donatore Candeloro Diego Malara, alla sua 50esima donazione. E insieme a volontari e donatori abbiamo salutato l’anno trascorso con la concreta speranza che l’anno che verrà porterà nella Sede di Piazza Municipio tante novità positive per Avis Pellaro”.