Autovelox Lazzaro, quando sarà attivo? Pubblicato il programma di dicembre: i giorni previsti

Il Comune di Motta San Giovanni ha reso noto il programma del servizio autovelox per il mese di dicembre 2023 a Lazzaro. La polizia municipale venerdì 15 dicembre 2023 curerà il servizio di controllo elettronico della velocità dinamica mediante l’utilizzo dell’apparecchiatura scout speed. L’apparecchiatura sarà installata a bordo di un’autovettura che, percorrendo ripetutamente la SS.106 nel tratto compreso tra la frazione di Riace Capo e la frazione Fornace/Bocale, consentirà alla polizia municipale di rilevare la velocità dei veicoli incrociati nelle due direzioni di marcia (Reggio Calabria – Melito P.S. e Melito P.S. – Reggio Calabria).

Il servizio è stato disposto dall’Amministrazione comunale per garantire una maggiore sicurezza a chi percorre l’importante arteria. Si raccomanda di mantenere i limiti di velocità segnalati in quanto il loro superamento comporterà l’irrogazione di multe, la decurtazione di punti sulla patente e, nei casi più gravi, il ritiro della patente stessa. Il limite di velocità da rispettare non è disposto dagli uffici comunali che, inoltre, non possono, per legge, tarare diversamente l’apparecchiatura utilizzata. Le comunicazioni sulle giornate programmate, nonostante in alcuni casi siano state seguite da messaggi offensivi prontamente segnalati alla Polizia postale e al legale dell’Ente, continueranno ad essere puntuali.