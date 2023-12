Atletica: Yeremchuk, ‘record italiano è motivo d’orgoglio, ho fatto una gara intelligente’

StrettoWeb

Valencia, 3 dic. – (Adnkronos) – ?Finalmente sono riuscita a chiudere una maratona con una bella progressione!. Per me questo risultato è un grande orgoglio, così come mi sento fiera di aver potuto indossare quest?anno la maglia azzurra. Sono felicissima per il record e davvero grata agli italiani che mi trasmettono sempre tanto affetto. Credo di aver fatto una gara intelligente, di questo sono particolarmente contenta”. Queste le parole di Sofiia Yeremchuk, dopo aver stabilito il nuovo primato italiano di maratona in 2h23’16” nella gara di Valencia.

“Ogni maratona è diversa, fa imparare qualcosa di nuovo e quella di Londra, dove avevo pagato la partenza veloce, per me è stata un insegnamento -prosegue la 29enne di origine ucraina-. Ma c?era anche un po? di timore e quindi non ho voluto aumentare troppo, perché negli ultimi chilometri può succedere di tutto. A Valencia ho trovato tanto tifo del pubblico e un ottimo pacemaker che teneva il ritmo giusto per il mio gruppo. Anche se venerdì mi ero preoccupata, quando ho visto che tirava vento, in gara le condizioni erano perfette. Mi sentivo molto bene, sarebbe stato bello scendere anche sotto 2h23 ma per me contava soprattutto finire in progressione, era ancora più importante del record o del crono”.

“Se sono arrivata a questo punto, devo essere riconoscente al mio allenatore Fabio Martelli che ha sempre creduto in me fin dall?inizio. Per questa maratona mi sono preparata soprattutto a Roma e anche a Tarquinia per i lavori lunghi, ma senza andare in altura. La dedica è per il centro sportivo dell?Esercito, siamo un bellissimo team con tutto lo staff che mi sostiene. Voglio godermi un po? questa gioia, farò un paio di settimane di riposo e poi si riparte. Questo record è una tappa fondamentale verso le Olimpiadi?, conclude Yeremchuk.