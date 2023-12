Catanzaro, ad Ascoli per sognare poker e 2° posto. Vivarini cauto: “sorpreso dal Direttore…”

StrettoWeb

Da tre sconfitte di fila a tre vittorie di fila. E ora il Catanzaro sogna il poker e il… secondo posto. Dopo la vittoria contro il Pisa, la squadra di Vivarini è attesa domani dalla trasferta di Ascoli. Come sempre, però, piedi non per terra, ma sotto terra, per il mister. “Ottimo momento per noi, ma il problema è proprio quello. Di solito quando va tutto bene si abbassa tutto, l’attenzione anche, e su questo abbiamo lavorato, cercando di capire che clima ci sarà ad Ascoli. Marchigiani squadra determinata e con grande esperienza nella categoria. Dobbiamo affrontarla col piglio giusto. Quando si parla ed esalta troppo, si prendono gli schiaffi. Concentrati e piedi per terra, ecco perché non mi piace fare voli pindarici”, ha detto l’allenatore nella conferenza stampa della vigilia di Ascoli-Catanzaro.

Vivarini: “sorpreso dalle dichiarazioni del Direttore”

A proposito di questo, Vivarini si è detto sorpreso dalle dichiarazioni del Direttore Magalini, che non si è nascosto sull’obiettivo, evidenziando come non sia ormai più solo salvezza: “sono rimasto sorpreso dall’intervento del Direttore Magalini, non mi aspettavo che parlasse in quel modo. Io sono stato chiaro su questo aspetto anche dopo la partita di domenica e lui, essendo un esperto di Serie B, sa come funziona il campionato. Voi fate queste considerazioni e a me fa piacere, però noi abbiamo già preso tre schiaffi di fila”.

Ascoli-Catanzaro, Vivarini elogia la piazza bianconera e mister Castori

Tornando all’Ascoli, sua ex squadra, Vivarini esalta la piazza e il tecnico, Castori. “Penso che l’Ascoli verrà a prenderci forte e cattivo, la metteranno su aggressività e intensità, sull’aspetto fisico, su palle sporche ed episodi. Sarà battaglia e noi dovremo essere pronti, perché loro sanno i nostri punti deboli. Castori è mitico, si è fatto da solo grazie a risultati, lavorio, approccio cattivo alle partite. Sono sicuro che troverà la strada giusta per far bene ad Ascoli, piazza con parecchie similitudini a Catanzaro. C’è una passione sfegatata, si vive di calcio, ho ritrovato qui tante cose che c’erano lì. Ritorno e mi fa molto piacere”.

Infortuni: assente pesanti in attacco, gioca Ambrosino

Nota dolente gli infortunati, con assenze pesanti in attacco: “mancheranno Donnarumma, Miranda, Iemmello e Veroli, quest’ultimo ha una piccola frattura al dito del piede. Stamattina poi c’è stato un piccolo fastidio per Katseris, speriamo non sia nulla di preoccupante”. Davanti, quindi, spazio per il giovane Ambrosino, che domenica scorsa si è sbloccato: “Ambrosino ha avuto dei problemi dopo la firma, per questo è rimasto fuori. I dubbi su di lui sono sempre stati sulla tenuta, perché si era perso la preparazione e la forma ottimale neanche ora ce l’ha. Però sta crescendo in modo esponenziale, ha parecchi minuti nelle gambe e io spero tutta la partita. E’ un giocatore solido, tecnico, vede la porta, lavora per la squadra. Speriamo che riesca a fare una buona prestazione perché c’è bisogno di freschezza atletica”.

Vivarini e il mercato di gennaio

Infine, parentesi sul mercato di gennaio: “stamattina – ha aggiunto Vivarini – ho ricevuto un elenco delle spese delle squadre di Serie B. Il problema del mercato è complicato, poi a gennaio difficilmente si riescono a trovare giocatori che riescano a fare la differenza. I nostri sono tutti buoni, poi il Direttore è attento e vediamo. Io sono contento della squadra”.

