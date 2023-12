Un brutto Catanzaro imbrigliato da Castori: l’Ascoli vince 1-0, fallito l’aggancio al secondo posto

StrettoWeb

Nulla da fare: il Catanzaro non approfitta dei passi falsi di tutte le dirette concorrenti in vetta ma anzi le imita e torna alla sconfitta: dopo tre vittorie di fila, arriva lo stop per 1-0 in casa dell’Ascoli di un Castori bravissimo ad imbrigliare, alla sua maniera, l’ex bianconero Vivarini. Calabresi praticamente mai pericolosi e lontani parenti di quelli visti finora. Un pomeriggio storto che non danneggia la posizione di classifica, proprio per via dei risultati delle altre.

Ascoli-Catanzaro 1-0, la cronaca

L’equilibrio iniziale si schioda al quarto d’ora, col vantaggio locale. Pallone dalla destra, Pedro Mendes si butta nello spazio e col piattone mette dentro per l’1-0. Pagata la grande aggressività iniziale dei bianconeri, tipica di Castori. Aggressività che non si ferma col gol ma continua, tanto da portare i padroni di casa a un passo dal raddoppio. Prima della mezz’ora, infatti, doppia occasione di Pablo Rodriguez: prima respinge Fulignati, poi è la traversa ad opporsi in una situazione simile a quella che ha portato al gol di Mendes. Catanzaro non proprio lucidissimo, al netto di un’occasione con Katseris poco dopo l’1-0. La compagine di Vivarini sbatte sul muro difensivo di Castori, abile a chiudere ogni spazio e poi a pungere con velocità e intensità.

Nella ripresa non cambia nulla. L’approccio dell’Ascoli è micidiale, perfetto, con Pablo Rodriguez e Pedro Mendes scatenati lì davanti. Catanzaro frastornato, brutto e con poche idee. Si fa notare, in tal senso, l’assenza di Iemmello. Per questo, allo scoccare dell’ora di gioco, Vivarini ne cambia tre, inserendo Brignola, Pontisso e Situm. Non cambia molto. I giallorossi rimangono imprecisi e l’Ascoli può gestire, gettando il cuore oltre l’ostacolo fino al fischio finale. Finisce così.

Ascoli-Catanzaro 1-0, il tabellino

Marcatori: 15’ pt Mendes (A)

Ascoli (3-4-1-2): Viviano; Bellusci, Botteghin, Quaranta, Bayeye (45’ st Adjapong); Giovane (28’ st Milanese), Di Tacchio, Falasco; Masini; Mendes, Rodriguez (38’ st Manzari)

A disposizione: Bolletta, Barosi, Haveri, Rossi, Gnahoré, Maiga Silvestri, Millico, D’Uffizi, Nestorovski

Allenatore: Castori

Catanzaro (4-4-2): Fulignati, Katseris (20’ st Situm), Brighenti, Scognamillo, Veroli; Sounas (20 ‘ st Brignola), Ghion, Pompetti (20’ st Pontisso), Vandeputte (40’ st Oliveri); Ambrosino (30’ st D’Andrea), Biasci

A disposizione: Sala, Borrelli, Miranda, Krastev, Verna, Stoppa

Allenatore: Vivarini

Arbitro: Santoro

Assistenti: Prenna – Mastrodonato Quarto ufficiale: Mirabella

Var: Miele

Ass: Fabbri

Angoli: due Ascoli, due Catanzaro

Recupero: 1‘ pt; 5’ st

Ammoniti: 25’ pt Botteghin (A), 36’ pt Falasco (A), 44’ pt Rodriguez (A); 12’ st Biasci (C), 15’ st Di Tacchio (A), 22’ st Giovane (A), 29’ st Brighenti (C), 33’ st Bellusci (A), 33’ st Vandeputte (C), 43’ st Oliveri (C), 50’ st Scognamillo (C)

Risultati Serie B

Brescia-Como 2-0

Feralpisalò-Cremonese 1-0

Modena-Cittadella 1-1

Reggiana-Sampdoria 1-2

Venezia-Sudtirol 2-3

Ascoli-Catanzaro 1-0

Cosenza-Parma 0-0

Palermo-Pisa 3-2

Classifica Serie B

Parma 35 Venezia 33 Como 31 Catanzaro 30 Cremonese 29 Cittadella 29 Palermo 28 Modena 27 Brescia 22 Sampdoria 22 Bari 21 Sudtirol 20 Cosenza 20 Pisa 18 Reggiana 17 Spezia 16 Lecco 16 Ascoli 16 Ternana 14 Feralpisalò 10