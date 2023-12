StrettoWeb

Elvira Sirio, artista, pittrice e scultrice reggina, la prossima settimana inaugurerà a Roma, presso la Galleria dei Miracoli in via del Corso 528 (Piazza del Popolo), una sua personale dal titolo “Mare Nostrum”. La presentazione sarà curata dal Prof. Daniele Radini Tedeschi.

Questa di Roma sarà la prima tappa di un tour che porterà in giro per l’Italia e all’estero le sue opere basate sul ritrovamento in mare di molte statue prevalentemente dell’Antica Grecia, a partire dai Bronzi di Riace.