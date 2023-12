Arcieri Club Lido protagonisti a Matera: nell’ultima del 2023 conquistati 6 podi

StrettoWeb

Ultima competizione del 2023 in terra lucana regala ancora soddisfazione al team degli Arcieri Club Lido nella bellissima palestra del Palanera in via Pasquale Vena di Matera. La società (Arcieri dei Sassi) del presidente Carlo Grieco, con il prezioso aiuto di Cosimo Nicoletti e Francesco Grieco, ha organizzato una manifestazione sportiva riservata alle classi giovanili valevole per le qualifiche ai campionati italiani indoor del prossimo febbraio a Pordenone.

Arcieri Club Lido: i nomi dei vincitori a Matera

La società Club Lido, il cui settore giovanile è guidato dal Mister Pasquale Demasi, ha schierato sulla linea di tiro cinque atleti, i quali a fine competizione hanno raggiunto tutti il podio e hanno conquistato una medaglia a squadra nella divisione compound classe juniores femminile. Oro nell’olimpico juniores per Francesco Poerio Piterà, che nonostante qualche problema tecnico riesce a totalizzare a fine gara il punteggio di 576 punti, Oro nella divisione compound per Anastasia Poerio Piterà nella classe juniores seguita dall’argento di Chiarella Vittoria Veneta e dal Bronzo di Letizia Canino. Altro oro nella classe ragazze divisione compound per Ludovica Fabio. La squadra Compound Juniores porta a casa un meritato oro con Poerio Piterà Anastasia, Chiarella Vittoria Veneta e Canino Letizia.

Soddisfazione in casa Club Lido per gli ottimi risultati raggiunti.

Arcieri Club Lido, la soddisfazione della società

Infatti le trasferte in terra lucana del 2023 hanno dato sempre ottimi risultati. La società Club Lido si dice lusingata per l’ottima accoglienza che viene loro riservata in Basilicata, in modo particolare dal Presidente regionale Nicola Taddei che accoglie i ragazzi con affetto facendoli sentire a casa. In particolar modo è da rilevare l’affinità sportiva degli Arcieri Club Lido con gli Arcieri Lucani Potenza, oltre alla ottima accoglienza a casa loro da parte di Luciano Spera e del tecnico Antonello Sabia.

A fine competizione il presidente regionale Nicola Taddei ha fatto gli auguri a tutti i ragazzi in quella che oltre ad essere una competizione era una giornata di festa sportiva dei settori giovanili della varie società partecipanti all’evento. Ora, aggiunge il mister Demasi daremo un po’ di riposo ai ragazzi, per riprendere l’attività sportiva con il nuovo anno con le prossime gare di calendario che ci vedranno impegnati. Voglio ringraziare Sabrina Gulia che come genitore accompagna i ragazzi nelle trasferte, con impegno e costante presenza.