Architetto reggino alla NATO: la proposta per la rigenerazione sostenibile dei siti militari distrutti in Ucraina

Patrocinato dalla NATO Science for Peace & Security, si è svolto in Romania presso l’Università di Oradea, dal 18 al 21 dicembre 2023, il primo ciclo di studi interdisciplinari che porterà all’ elaborazione di strategie innovative per la rigenerazione sostenibile. La “NATO Science for Peace & Security Programme_NATO Emerging Security Challenges Division” ha sponsorizzato l’iniziativa con un evento organizzato dalla Università di Oradea, nello specifico dal prof. Cezar Morar, NATO Country Co- Directory.

L’ARW, Advanced Research Workshop, è stata l’opportunità per avviare una cooperazione tra alcuni ricercatori esperti dei Paesi della NATO e dei Paesi partner prestando particolare attenzione alle aree militari dismesse in territorio ucraino. Le (military) brownfieleds possono offrire diverse opportunità per creare città sane, poli produttivi verdi o altre pratiche di riutilizzo sostenibile del territorio.

Infatti, la collaborazione internazionale è volta a sviluppare un quadro di riferimento per la riqualificazione sostenibile dei siti militari dismessi partendo da un modello complesso, qual è il contesto ucraino.

Nel Team di esperti provenienti dai paesi NATO (Romania, Stati Uniti, Polonia, Canada, Ungheria, Turchia, Repubblica Ceca e Montenegro) e dei Paesi partner della NATO (Ucraina, Serbia e Bosnia-Erzegovina) sono presenti due esperte italiane: l’architetto Celestina Fazia, reggina, attualmente ricercatrice presso l’ Università Kore di Enna e Chiara Garau, professore associato dell’ Università di Cagliari. Entrambe sono state invitate in qualità di Urban Planners e fanno parte della Scientific Committee di ARW.

NATO Science for Peace & Security, la proposta dell’Architetto Celestina Fazia

In merito alla sua partecipazione, l’Architetto Celestina Fazia fa sapere: “Sono molto orgogliosa di far parte di questo prestigioso team di esperti per una causa così importante. In questi giorni ho vissuto un’ esperienza notevole incontrando menti brillanti provenienti da tutto il mondo per discutere le questioni più critiche e il percorso da percorrere per la pianificazione e la ricostruzione post-conflitto. Il contributo da me proposto rappresenta l’ esito di una ricerca svolta sulle migliori pratiche di rigenerazione delle aree militari ed ha il seguente titolo: “Rigenerazione urbana delle aree sensibili e dei siti dismessi per futuri scenari di sostenibilità”.

“Attraverso un’ attenta disamina di alcuni casi studio (sette italiani e due spagnoli) e un’analisi delle problematiche emergenti, sono giunta a individuare 3 fasi del processo rigenerativo:

1.decontaminazione;

2. rinaturalizzazione/ riequilibrio ambientale;

3.rifunzionalizzazione”.

“Secondo la mia proposta, i siti decontaminati potranno far parte di un’unica infrastruttura ambientale e sociale e dovranno essere i linea con alcuni parametri quali/quantitativi e prestazionali fissati nell’ambito della ricerca e nel rispetto degli orientamenti comunitari, delle indicazioni dell’ONU relativamente ad Agenda 2030 e alla Nature Restoration Law (NRL) approvata dal Parlamento europeo qualche mese fa. La sfida è interessante, il contesto scientifico è di altissimo livello. Nei prossimi mesi ci saranno ulteriori incontri per mettere in atto la strategia condivisa e pubblicare i primi risultati su NATO Science for Peace Series, Springer Publishing House (Web of Science indexed)”, conclude.

Chi è l’Architetto Celestina Fazia

Celestina Fazia, architetto, PHD in Pianificazione Territoriale è ricercatore presso la Kore di Enna dove insegna Progettazione Urbanistica. Abilitazione ASN come professore Associato di Urbanistica, possiede un Master di II livello in “Nuove tecnologie per la difesa del Territorio e la tutela dell’Ambiente”. Progettista di numerosi strumenti urbanistici e di piani strategici, consulente di Enti e Società, ha redatto valutazioni ambientali, studi e ricerche sui temi della sicurezza urbana, dell’ inclusione sociale, della rigenerazione urbana nell’era delle transizioni ecologiche/digitali e dei grandi mutamenti economici e sociali. Già componente del gruppo di lavoro per la Risoluzione ONU su “La crisi delle città”, ha sviluppato numerose ricerche nel campo della Sicurezza Urbana (Piano d’Azione ispirato all’ESSP francese), partecipando al SRC (Parigi, 2008) e coordinando diverse attività di ricerca e professionali. Co-Direttore di Collana Editoriale per Le Penseur, Editorial Board e Guest Editor di riviste internazionali indicizzate Scopus, è autrice di numerose pubblicazioni scientifiche.