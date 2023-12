Anarchici: Verini, ‘dopo nuove esternazioni Delmastro ribadiamo richiesta Nordio in aula’

StrettoWeb

Roma, 5 dic. (Adnkronos) – ?Ribadiamo la richiesta di avere il ministro Nordio in aula. Lo avevamo chiesto prima e ribadiamo ora la richiesta per conoscere le valutazioni del governo dopo il rinvio a giudizio del sottosegretario Delmastro. Sia chiaro: non chiediamo le dimissioni di Delmastro per il rinvio a giudizio ma le chiediamo perché pensiamo che un sottosegretario non possa usare dei documenti a divulgazione limitata per colpire l?opposizione. Ieri, poi, Delmastro ha detto che rifarebbe tutto. Quindi, chiediamo, reiterebbe il reato? E risparmio le considerazioni su altre sue dichiarazioni. La maggioranza e il governo lo fermino e Nordio venga a riferire in aula?. Così il senatore Walter Verini, a nome del Pd, è intervenuto in aula a Palazzo Madama a inizio seduta.