Allarme erosione nella zona di Lamezia Terme

Dopo i livelli allarmanti raggiunti dall’erosione costiera sul litorale di Lamezia Terme, nella zona di Nocera Terinese e che hanno messo in serio pericolo le abitazioni, la Regione Calabria in seguito ai solleciti del sindaco, Saverio Russo, ha istituito un Tavolo tecnico per la risoluzione delle problematiche dell’ex lungomare.

L’erosione su quel tratto di costa ha raggiunto livelli allarmanti. Dall’incontro, a cui hanno presenziato anche dirigenti e funzionari sia del Dipartimento dei Lavori pubblici che del Dipartimento Protezione civile, è scaturita l’esigenza di intervenire con un progetto a medio termine che faccia da tampone fino alla costruzione delle barriere soffolte, opera che fungerebbe da baluardo definitivo a protezione del centro abitato.

“La riunione è stata positiva e fruttuosa – ha dichiarato Russo – la Regione si è detta pronta e favorevole ad intervenire, anche nel reperire ulteriori fondi necessari per la risoluzione definitiva della problematica”.