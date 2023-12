Alimenti: Meloni, ‘per prima volta nello spazio arriveranno pasta e nostre eccellenze’

StrettoWeb

Roma, 14 dic. (Adnkronos) – “Non potevo far mancare il mio contributo alla presentazione di un progetto alla quale il governo tiene molto e che rappresenta uno dei tanti tasselli del coinvolgimento del Sistema Italia nella missione Ax-3 di Axiom Space, che sarà lanciata a gennaio 2024 e che porterà gli astronauti a bordo della Stazione spaziale internazionale per proseguire la ricerca in microgravità. È una missione estremamente importante che consentirà all?Italia di rafforzare la sua posizione nell?ambito dell?economia spaziale e delle attività in orbita bassa e permetterà alla nostra comunità scientifica, accademica ed industriale di fare grandi progressi”. Lo ha detto il residente del Consiglio, Giorgia Meloni, nel suo messaggio inviato per la conferenza stampa di presentazione del progetto ‘Italian Food in Space’.

“È un progetto -ha sottolineato il presidente del Consiglio- che coinvolge la presidenza del Consiglio, più ministeri, l?Agenzia spaziale italiana, il mondo accademico e la filiera spaziale italiana. Sarà il colonnello dell?Aeronautica militare, Walter Villadei, che è lì con voi e al quale rivolgo un grande in bocca al lupo, ad essere il nostro portabandiera in questa missione. Ma al colonnello Villadei spetta anche un altro compito: essere Ambasciatore della candidatura della cucina italiana a patrimonio culturale immateriale dell?umanità”.

“L?Italia sarà, infatti”, ha assicurato, “protagonista di questa missione anche con i suoi prodotti di qualità, con il suo cibo, amato e apprezzato in tutto il mondo. Grazie alla collaborazione con due grandi aziende italiane, come Barilla e Rana, che ringrazio, il colonnello Villadei e tutti gli astronauti gusteranno la cucina italiana sia in orbita sia nel periodo di quarantena che precederà il lancio. Per la prima volta, arriveranno così nello spazio le nostre eccellenze e un prodotto iconico come la pasta”.

“E nello spazio -ha detto Meloni- i nostri prodotti saranno utilizzati per la ricerca legata ai bisogni all?alimentazione degli astronauti in condizioni estreme. Siamo molto orgogliosi di questa iniziativa, esempio concreto di come sia possibile coniugare la nostra tradizione con l?innovazione, l?amore per le proprie radici con il desiderio di andare oltre gli orizzonti conosciuti. E portare quell?identità nel futuro”.

“Grazie al ministro Lollobrigida, all?ambasciatrice Zappia, al colonnello Villadei, a tutti coloro che hanno reso possibile questo progetto, che ci unisce tutti nel nome dell?Italia e nell?orgoglio di essere ciò che siamo”, ha concluso il premier.