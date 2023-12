Akademia Messina, contro Talmassons per blindare la terza posizione

StrettoWeb

Nell’anticipo delle ore 15:30 di sabato, al “PalaRescifina” andrà in scena il big match tra le pretendenti alla terza posizione in graduatoria. Di fronte, le padrone di casa dell’Akademia Città Di Messina e le friulane di Talmassons. Per Messina ultimo appuntamento casalingo dell’anno solare. Il libero Marianna Maggipinto: “Giocheremo anche per rifarci della partita di andata; una sconfitta al tie-break che non ci è andata giù”.

Torna al “PalaRescifina” l’Akademia Città Di Messina; nell’anticipo della dodicesima giornata, sfiderà la Cda Talmassons Fvg. Appuntamento fissato per sabato 16 dicembre con inizio alle ore 15e30; si tratterà del primo scontro di alta classifica del girone di ritorno per le ragazze di coach Bonafede che, dopo aver affrontato in successione Padova, Como e Bologna, proveranno a difendere il terzo posto in graduatoria, riconquistato con la vittoria di domenica scorsa e la concomitante sconfitta delle prossime avversarie sul taraflex della capolista Perugia.

Situazione ribaltata in classifica con Messina a quota 27 punti e Talmassons staccata di due lunghezze a quota 25. Un vero e proprio scontro diretto quello di sabato che, in caso di successo delle padrone di casa, consentirebbe loro di blindare virtualmente l’attuale posizione, in attesa degli ultimi scontri di regular season e la conseguente definizione della griglia poole promozione e di quella salvezza. In caso di successo di Talmassons, si proseguirà lungo la linea del sostanziale equilibrio che ha caratterizzato il cammino delle due contendenti, consapevoli entrambe che servirà un ulteriore accelerata per raggiungere le più quotate Perugia e Busto.

Nella gara di andata, per Akademia Città Di Messina arrivò la prima sconfitta stagionale, al termine di un confronto giocato nell’impianto del “PalaTeghil” di Lignano Sabbiadoro (UD), durato oltre due ore e conclusosi con il successo al tie-break delle padrone di casa. Dopo il primo set vinto ai vantaggi da Talmassons (29-27), non è bastata la reazione delle ragazze di coach Bonafede per avere la meglio di un avversario che, dopo aver subito il ritorno di Messina nel secondo parziale (16-25), vinto il terzo (25-14) e perso il quarto (19-25), nel set decisivo è riuscita a portare a casa la gara con 13 palloni messi a terra (9 in attacco di cui cinque dell’americana Hardeman, e 4 muri) e due soli errori di Messina, aprendo un break decisivo di quattro punti, nel momento chiave, mandando a referto quattro atlete differenti: la centrale Eckl, la palleggiatrice Eze Blessing, la posto 4 Hardeman in attacco ed, infine, la centrale Veronica Costantini a muro.

MVP del match e migliore realizzatrice dell’incontro, l’americana Leah Hardeman di Talmassons con 30 punti (tutti in attacco ed una percentuale del 44 %); dietro di lei, Valeria Battista con 20 (anche per lei, tutti in attacco ed una percentuale del 38 %) e Jessica Joly a 19 (16 in attacco con una percentuale del 34 %, 2 muri e 1 ace) per Messina. Una curiosità: la Battista, impiegata nel primo parziale come posto 4 insieme a Joly, nei due successivi ha sostuito Payne nel ruolo di opposto, per poi tornare a posto 4 negli ultimi due set del match, in coppia con Rossetto. In attacco, 65 i palloni messi a terra dalle friulane, 12 errori, 9 i muri subiti, su 201 tentativi, con una percentuale realizzativa del 32 %; per le messinesi, 57 punti, 11 errori, 12 muri subiti su 187 tentativi ed una percentuale del 30 %.

Da menzione la prestazione a muro di Katja Eckl (Talmassons) con 6 block, sui 12 complessivi di squadra, e di Dalila Modestino (Messina) con 5 sul totale di 9 realizzati dalle ospiti. Nel fondamentale del servizio, 3 gli ace per parte, con un maggior numero di errori per Talmassons (14) rispetto a quelli commessi da Messina (10). In ricezione, positività del 50 % per la formazione di casa, su cui hanno inciso le prestazioni della Hardeman (57 %) e della sua compagna di reparto Populini (56 %). 48 % di positività per Messina, con Maggipinto al 62 % e Rossetto al 53 %. Nelle due fasi, break e cambio palla, meglio in entrambe le padrone di casa. In fase cambio palla, sono arrivati 49 punti per Talmassons contro i 42 di Messina, mentre in fase break, 31 quelli di Talmassons (10 per la Hardeman), 27 per Messina (9 quelli di Joly).

Nelle dodici gare di campionato sin qui disputate, 9 vittorie per le friulane, tre le sconfitte; queste ultime maturate due con Perugia (quella dell’andata al tie-break) e una con Busto. Migliori realizzatrici, la posto 4 Leah Hardeman con 203 punti (170 in attacco, 23 muri e 10 ace) ed un 5° posto nella speciale classifica delle Top Spikers di A2, e la centrale Katja Eckl con 143 (80 in attacco, 54 muri, 9 ace), al primo posto tra le Top Blockers di categoria, graduatoria nella quale figura anche la palleggiatrice Eze Blessing, al 19° posto con 26 block. Nella Top Receivers di A2, sono due le atlete di Talmassons a figurarvi: Beatrice Negretti al terzo posto con il 47,33 % di perfette e Alessia Populini all’ottavo con il 41,67 %. Ma i numeri di spessore Talmassons li fa registrare anche con il complesso squadra: 1a in classifica di block realizzati in tutta la A2, 4a in quella dei punti (prima del girone).

Tre i precedenti tra le due formazioni, tanti quanti i successi riportati dalle friulane. Messinesi, dunque, chiamate a rompere con i trascorsi che raccontano di Talmassons sempre vittoriosa. Saranno quattro le ex della gara di sabato: Jessica Joly, con Talmassons nella stagione 2019/20, Marianna Maggipinto, stagione 2021/22, infine Ilaria Michelini e Aurora Rossetto, entrambe con la maglia delle pink panters la passata annata; all’andata, nell’impianto di Lignano Sabbiadoro (UD), riservata a tutte loro una calorosa accoglienza, con omaggio floreale annesso, da parte della società friulana.

Se Messina è riuscita a portare a casa un risultato pieno dalla doppia trasferta consecutiva, raccogliendo due clean sheet e sei punti in classifica, grande merito va anche al libero Marianna Maggipinto, una delle ex del prossimo incontro: “Quelle di Como e Bologna sono state due trasferte molto importanti in cui siamo riuscite a fare ciò che ci eravamo prefissate: non sottovalutare gli avversari e cercare di imporre il nostro gioco. Avevamo una trasferta a Como difficile, come del resto quella di Bologna, e dalle quali siamo riuscite a portare a casa i sei punti in palio. Siamo soddisfatte di queste due settimane”. Anche a Bologna hai dimostrato grande gestione della seconda linea, in particolare della fase difensiva con degli interventi dotati di spettacolarità ed efficacia: “Ha funzionato bene la correlazione muro-difesa. Ci eravamo dette di cercare quel gesto agonistico che potesse fare la differenza in modo da dare un forte segnale alla squadra, quello di non mollare provandoci su tutti i palloni”. Sabato si torna al PalaRescifina contro Talmassons di cui la Maggipinto è un ex per averne indossato la maglia nella stagione 2021/22. Sarà il primo scontro di alta classifica del girone di ritorno, con la possibilità di blindare il terzo posto conquistato nello scorso weekend: “Per questa settimana siamo a +2 da Talmassons e sabato ci aspetta una gara molto importante con l’obiettivo di conservare il terzo posto. In più, vorremo rifarci della partita di andata; un 3-2 che non ci è andato giù. Sono certa che lavoreremo quanto necessario per centrare l’obiettivo”. Talmassons è reduce da una grossa prestazione al “PalaBarton” contro la capolista Perugia. Sabato sarà una grande battaglia sportiva: “Hanno fatto una bella gara, strappando anche un set e rischiando di trascinare Perugia al tie-break. Anche noi veniamo da un periodo positivo e avremo il fattore PalaRescifina dalla nostra parte”.

Il big match del prossimo turno è senza dubbio l’anticipo del “PalaRescifina” tra Messina e Talmassons. Le due formazioni si sfideranno al massimo delle proprie possibilità; in palio il prestigio di occupare la terza poltrona alle spalle delle battistrada e, ovviamente, tre punti che potrebbero pesare tantissimo in prospettiva. Messina conta a riscattare la sconfitta dell’andata, conservando il terzo posto ritrovato proprio la scorsa settimana, Talmassons a riprendersi quanto perso dopo una gara, quella contro Perugia, in cui forse avrebbe meritato di giocarsi il 5° set. Negli altri incontri, nessun effetto sorpresa sulla carta, ma lo scorso turno ci ha detto che nulla, d’ora innanzi, sarà da considerarsi scontato. Occhi puntati sul “PalaScoppa” di Soverato dove Brescia dovrà tirar fuori una prestazione di livello per uscirne indenne.

Questi gli altri incontri del Girone A nella quarta giornata di ritorno: Padova-Perugia, Soverato-Brescia, Busto Arsizio-Bologna, Como-Pescara. Nella giornata di ieri è stato disputato anche il match tra Busto Arsizio e Perugia (sfida del 7 gennaio anticipata per via del Torneo Wevza della Nazionale Under20 che priverà alcune squadre di qualche giocatrice) che ha visto vincere per 3-0 le padrone di casa che: prima sconfitta per la Bartoccini Fortinfissi e testa della classifica alla Futura Giovani.

Classifica: Busto Arsizio 35*, Perugia 34*, Città Di Messina 27, Talmassons 25, Brescia 21, Como 15, Bologna 11, Soverato 10, Padova 4, Pescara 1

* 1 gara in più

All’incontro di sabato 16 dicembre, diretto dalla coppia arbitrale Antonino Di Lorenzo e Sergio Pecoraro, si potrà assistere dal vivo tramite abbonamento oppure acquistando il biglietto online (https://www.postoriservato.it/biglietti/acquista-biglietti-akademia-citta-di-messina-volley-07-aprile-2024-palarescifina-messina-14806.html), nei punti vendita riservati Posto Riservato o direttamente all’ingresso del PalaRescifina a partire dalle ore 14.00 di domenica.

Il match sarà visibile gratuitamente (necessaria la registrazione) sulla piattaforma web volleyballworld.tv al seguente link: https://tv.volleyballworld.com/live/251378.