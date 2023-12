Agricoltura: Mattarella, ‘cibo non sia arma di guerra, fame torna ad essere spettro’**

StrettoWeb

Roma, 12 dic. (Adnkronos) – “Si è affacciata la crisi derivante dall?invasione russa in Ucraina, con un uso spregiudicato da parte di Mosca della risorsa alimentare, utilizzata come arma strategica. Il cibo, anziché diritto universale viene considerato arma di guerra, affamando popolazioni, destabilizzando nazioni, accentuando povertà e spostamenti di popoli. La fame è uno spettro che si aggira nuovamente nei territori in guerra, e non solo; e si presenta, inoltre, nelle aree soggette a desertificazione”. Lo ha affermato il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, intervenendo all’Assemblea di Confagricoltura.