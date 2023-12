Affido dei cani, la proposta del gruppo consiliare Polistena Futura

StrettoWeb

Il Gruppo Consiliare di Polistena Futura ha inviato al Presidente del Consiglio comunale una proposta di mozione “per regolamentare l’affido dei cani alternativo al ricovero nei canili affinché venga discussa nei prossimi appuntamenti del consesso civico. Forse i cittadini non lo sanno ma il Comune di Polistena spende decine di migliaia di euro per mantenere i cani catturati sul territorio comunale in strutture dedicate. Negli ultimi mesi sono stati liquidati oltre ventimila euro e quello che ci preoccupa è la poca propensione a trovare una casa migliore agli animali stessi infatti poco si fa per incentivare l’adozione dei cani ricoverati nel canile. A fronte di tutto ciò ci sono tantissime persone che si dedicano con amore alla cura degli animali e al loro salvataggio affrontando spese e spesso anche scontrandosi con vari disservizi”.

Molti di questi volontari danno un rifugio agli stessi animali e Polistena Futura “vuole dare merito di questo grande servizio attraverso il riconoscimento di un ruolo fondamentale nella nuova regolamentazione proposta ed in più anche un incentivo economico (un euro al giorno per i primi due anni) che comunque rappresenta un notevole risparmio rispetto a quanto speso dal Comune per il pagamento dei canili. La finalità dei nostri sforzi è orientata, innanzitutto, al benessere prioritario degli animali ma anche al benessere e alla salvaguardia delle casse comunali”.