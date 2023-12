L’ACI Reggio Calabria rinnova le cariche, ma nel segno della continuità: le nuove nomine

StrettoWeb

L’ACI Reggio Calabria si rinnova, ma nel segno della continuità. “Siamo davanti al quadriennio 2023-2027 e l’Automobile Club di Reggio Calabria vuole consolidare i risultati raggiunti con un impegno preciso e continuamente rinnovato al servizio di tutti gli utenti della strada, con aperture alle multidisciplinarietà di settori strettamente collegati alla mobilità, al turismo, alla cultura, a tutti gli aspetti collaterali, di infrastrutture, strutture, educazione e formazione, convergente verso la sicurezza di tutti, a partire dalle categorie più vulnerabili che si muovono e spostano ogni giorno sulle strade”.

ACI Reggio Calabria, le ultime elezioni e le nomine

Così in una nota l’ente comunica che “le ultime elezioni hanno visto la riconferma al Consiglio Direttivo del Presidente Giuseppe Martorano, della vice-Presidente Concettina Battaglia e dei consiglieri Giuseppe Gangemi, Paolo Angelo Romeo, Giuseppe Baronetto. Revisori dei Conti: Antonino Placido Giustra e Bruno Giuseppe Morabito. Contestualmente è arrivata la riconferma dell’incarico ad interim della Direttrice Giuseppina Danile”. Dunque, come detto, “gli obiettivi strategici del nuovo quadriennio sono nel segno della continuità, del consolidamento, del miglioramento di quanto già intrapreso. Questi i pilastri sui quali si fonda la piattaforma programmatica dell’ACI di Reggio Calabria, che rispecchiano le linee programmatiche dell’ACI nazionale contenute nelle direttive generali in materia di indirizzi strategici”.

“L’ACI di Reggio Calabria, nel proprio territorio, vuole continuare a rafforzare il ruolo e le attività istituzionali, consolidare la propria immagine ed essere l’interlocutore privilegiato delle maggiori istituzioni, di tutti i Club e Associazioni, sino al singolo automobilista, per porsi come punto di riferimento indispensabile e aggregante per il conseguimento degli scopi previsti dall’art. 4 dello Statuto dell’ACI come unico rappresentante degli interessi dei cittadini automobilisti”, si chiude la nota.