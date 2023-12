A Reggio Calabria una mostra filatelica e libraria sul tema “Civiltà del Mediterraneo/per servire alla Pace”

StrettoWeb

Ancora il Mediterraneo e le complesse problematiche sottese al presente momento storico al centro dell’attenzione dell’Associazione Culturale Anassilaos che, congiuntamente con la Biblioteca “Pietro De Nava” propone una mostra filatelica e libraria sul tema “Civiltà del Mediterraneo/per servire alla Pace” che sarà inaugurata giovedì 7 dicembre alle ore 16,45 presso la Villetta della medesima Biblioteca dove sarà visitabile fino al 19 gennaio. Accanto al materiale librario una ricca scelta di valori bollati, emessi da diversi paesi che si affacciano su tale mare ricco di storia e dedicati all’Antichità dell’Oriente (Ittiti, Sumeri, Assiri, Babilonesi, Fenici, Ebrei), all’Egitto, alla civiltà egea (Minoici e Micenei), ai Greci e ai Romani. Abbiamo voluto evidenziare – scrive il Presidente di Anassilaos Stefano Iorfida – in un momento così complesso, gli aspetti positivi di una comune civiltà cresciuta lungo le sponde di questo mare sapendo anche molto bene che nel corso dei millenni esso è stato teatro di conflitti e attraversato da predoni e invasori che hanno distrutto e insieme diffuso conoscenze, esperienze, tecniche, forme artistiche ma anche solcato da commercianti, esploratori, uomini di scienza, poeti e filosofi. Lo abbiamo fatto coi libri e coi francobolli emessi dalle nazioni che, al di là di ogni differenza di religione e politica, con i loro valori bollati hanno reso omaggio alle culture in esse sorte. Al momento inaugurale è strettamente collegato un primo incontro di approfondimento dedicato alle nuove scoperte archeologiche in Aspromonte di cui al Progetto ISAP 2023-Identificazione e Studio dei Siti Archeologici dell’Aspromonte. Il progetto è stato articolato in due fasi: la prima è stata quella di realizzare delle ricerche di archivio e delle verifiche superficiali sui siti utile a definire la consistenza delle segnalazioni; la seconda fase di studio, realizzata tra giugno e settembre 2023, ha consentito di rintracciare dei siti inediti concentrati nell’area di Bova superiore, andando a chiudere un circuito che insieme a S. Salvatore e Monte Grosso, rappresentano un unicum nello sfruttamento di epoca greca classica dell’Aspromonte. Il materiale ceramico ritrovato è pertinente a un periodo compreso tra VI e V secolo a. C., anche se la valutazione è preliminare poiché ancora in corso di studio.

All’incontro parteciperanno Fabrizio Sudano, Soprintendente Archeologia, Belle arti e Paesaggio per la città metropolitana di Reggio Calabria e la provincia di Vibo Valentia; Pino Putortì, Direttore EPNA; Andrea Gennaro, Funzionario della Soprintendenza; Daniele Castrizio, Direttore Progetto; Lino Licari, guida del Parco e l’archeologo Riccardo Consoli. Condurrà e modererà Amos Martino, Responsabile del Centro Studi Anassilaos Glauco di Reggio per la cultura letteraria greca e latina. Alla mostra, nell’ambito della giornata della filatelia, è stato concesso uno speciale annullo filatelico che riproduce uno scorcio delle mura greche della città di Reggio Calabria. Uno stand di Poste Italiane sarà presente presso la Villetta De Nava e sarà così possibile affrancare le cartoline che il Circolo Filatelico di Anassilaos donerà al pubblico presente. Anche in questa circostanza si ripeterà la singolare esperienza, grazie a Domenico Colella, della coniazione del tetradramma di Anassilao.