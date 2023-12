4° QT! La Viola sbanca Capo d’Orlando 74-84

StrettoWeb

Ultimi 10 minuti di gioco. Preciso Agbortabi in lunetta: 2/2 per i siciliani (53-68). Altri due per Agbortabi (55-68). Tyrtyshnik in lunetta: 2/2 (55-70). Prima tripla della partita di Patrick Gatti (58-70). Tripla di Mentonelli! Capo d’Orlando prova a riaprirla (61-70). Altri due per Mentonelli in penetrazione (63-70).

Tripla di Tyrtyshnik! (63-73). Step back di Aguzzoli, elegante e letale, solo retina (63-75). Due per Agbortabi (65-75). Due con fallo per Aguzzoli: gioco da 3 punti che non viene completato (65-77). Tripla di Mentonelli (68-77). Seck in penetrazione, 2 punti (68-79). Tecnico a Jasaitis, non ne approfitta Tyrtyshnik: è una notizia anche questa.

Due liberi dentro per Seck (68-81). Due per Gatti (70-81). Tecnico a Capo d’Orlando: Tyrtyshnik realizza (70-82). Seck fa 2/2 dalla lunetta (70-84). Due per Moltrasio, altri 2 per Favalli che rendono solo meno pesante il passivo (74-84). Finisce qui!