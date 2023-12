Fine 4° QT! – La Viola vince 88-79

StrettoWeb

Mettetevi comodi: quarto quarto tutto da vivere. Due per Cessel (60-57). Tyrtyshnik al ferro! (62-57). Giampieri risponde (62-59). Musikic per il -1 dei siciliani (62-61). Laganà per il sorpasso (62-63). Due su due per Aguzzoli dalla lunetta (64-63). Risponde Rotondo da sotto (64-65). Emin Mavric realizza (66-65).

Musikic fa 2/2 dalla linea dei liberi (66-67). Tripla di Tyrtyshnik! (69-67). Risponde da 2 Laganà (69-69). Aguzzoli a bersaglio (71-69). Stoppatona di Mavric che aizza il pubblico, cancellato Occhipinti! Musikic, 2 punti (71-71). Due per Tyrtyshnik, 3 per Giampieri, vantaggio siciliano (73-74). Aguzzoli, dimenticato: tripla! (76-74). Tripla di Giampieri in back to back (76-77).

Maksimovic in lunetta: 2/2 (78-77). Due con fallo per Tyrtyshnik, senza paura l’ucraino! Gioco da tre punti completato. (81-77). Palla rubata da Maksimovic, 2 facili per Tyrtyshnik (83-77). Seck in lunetta: 1/2 (84-77). Due per Mavric pescato da Tyrtyshnik (86-77). Quinto fallo per Laganà, sotto la doccia. Aguzzoli in lunetta per chiudere la gara: 2/2 (88-77). Musikic ne mette 2, ma finisce qui (88-79).