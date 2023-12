Fine 3° QT! – Myenergy Viola sotto 54-65

StrettoWeb

Si torna in campo. I neroarancio devono, necessariamente, stringere le maglie in difesa. Cessel schiaccia (39-42). Mavric in lunetta: 1/2 (40-42). Tripla di Aguzzoli (43-42). Due per Fraga (43-44). Aguzzoli in sottomano (45-44). Tripla di Biordi (45-47). Fuori coach Patrizio! Tyrtyshnik sbaglia il tecnico. Due per Mavric, parità (47-47).

Biordi a rimbalzo offensivo, due con fallo: gioco da 3 punti a segno (47-50). Se ci fosse il tiro da 4 Tyrtyshnik avrebbe segnato, sono ‘solo’ 3 (50-50). Due per Fraga dalla media (50-52). Due liberi per Biordi (50-53). Tyrtyshnik realizza (52-53). Tripla di Biordi (52-56). Triassi da 3 (52-59). Fraga da 3 (52-62). Tripla di Moretti (54-65).