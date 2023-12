Fine 3° QT! – 10 minuti di onnipotenza cestistica, Viola avanti 51-68

StrettoWeb

Primi due punti della seconda metà di gara per Marini (44-37). Due liberi dentro per Simonetti (44-39). Pallone geniale di Tyrtyshnik, schiacciato in mezzo a due, Mavric realizza da sotto (44-41). Aguzzoli, altri due per la Viola che accorcia le distanze (44-43). Bella palla di Jasaitis per Marini che realizza (46-43).

Due punti per Tyrtyshnik (46-45). Rimbalzo offensivo e 2 per Simonetti (46-47). Floater per Seck che taglia e realizza (46-49). Fallo su tripla di Tyrtyshnik che va in lunetta, specialità della casa: 3/3 (46-52). Fallo su Tyrtyshnik che va in lunetta: 2/2 (46-54). Due con fallo per Aguzzoli: gioco da 3 punti completato in lunetta (46-57).

Tripla clamorosa di Mavric! (46-60). Annullato un canestro a Marini, tecnico per proteste a Capo d’Orlando: Tyrtyshnik realizza (46-61). Maksimovic in lunetta: 2/2 (46-63). Tripla di Tyrtyshnik è +20! (46-66). Moltrasio in lunetta: 1/2, torna a segnare l’Orlandina (47-66). Bomba di Moltrasio (50-66). Due punti per Maksimovic (50-68). Agbortabi in lunetta: 1/2 (51-68).