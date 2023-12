2024, l’anno dei ponti: con 5 giorni di ferie quasi un mese di vacanza. Il calendario nel dettaglio

StrettoWeb

2024 anno dei ponti. Sì, anche del Ponte sullo Stretto, il cui avvio dei cantieri è fissato per luglio. Ma il riferimento, in questo caso, è al calendario. Allo scoccare del nuovo anno, è possibile ritagliare una panoramica sui giorni di festa e dunque dei ponti, utili soprattutto a chi già da ora ha intenzione di programmare le vacanze, per viaggiare o anche semplicemente per riposare. Il 2024, infatti, è un anno favorevole agli spostamenti: si pensi che con soli cinque giorni di ferie è possibile avere quasi un mese di vacanze. Ma vediamo tutto nel dettaglio.

I ponti del 2024, Capodanno ed Epifania

Si parte subito forte. Capodanno, giorno 1 gennaio 2024, è lunedì, con possibilità di weekend lungo. Il 6 gennaio, Epifania, cade invece di sabato, permettendo un rientro al lavoro lunedì 8 e non il 7, come accado di solito.

Carnevale e Pasqua senza scossoni, ma tra 25 aprile e 1 maggio…

Com’è noto, nessuno scossone per Carnevale e Pasqua, che hanno giorni prestabiliti e cambiano di anno in anno. Carnevale è dal 3 al 13 febbraio, quest’ultimo martedì grasso. Pasqua e Pasquetta sono invece a cavallo di marzo e aprile, con Pasqua domenica 31 marzo e Pasquetta lunedì 1 aprile, giorno di pesce d’aprile.

Il bello arriva però quasi un mese dopo, con il 25 aprile, primo e vero ponte – da sfruttare – dell’anno. Il 25 aprile 2024 cade infatti di giovedì, il che permette un weekend abbastanza lungo con il ponte di venerdì 26. Considerando che 1 maggio, Festa dei lavoratori, è mercoledì, si può addirittura pensare a sfruttare tutti i ponti per una maxi vacanza di dieci giorni. Andare in ferie lunedì 29 e martedì 30 aprile, e poi giovedì 2 e venerdì 3 maggio, dà infatti la possibilità di rimanere liberi per dieci giorni, così da organizzare anche un viaggio di una certa importanza e durata.

I ponti del 2024, arriva l’estate: male il 2 giugno, bene Ferragosto

Nel 2024 il 2 giugno cade male, di domenica, ma Ferragosto è invece di giovedì e – pur essendo il mese estivo di ferie e vacanza per eccellenza – per chi non le ha o le ha già fatte sarà possibile sfruttare il weekend lungo con venerdì 16.

Si avvicina la fine dell’anno: intriganti i ponti di Ognissanti e Natale

1 novembre 2024, giorno di Ognissanti, è venerdì, dunque weekend lungo. Male l’8 dicembre, che capita di domenica, ma 25 e 26 dicembre – mercoledì e giovedì – può regalare quasi una settimana intera natalizia prendendo ponte venerdì 27, oppure una settimana intera sfruttando anche i due giorni precedenti al Natale. Infine, il primo dell’anno 2025 è un mercoledì, quindi anche in questo caso le opzioni sono due: con appena due giorni di ferie si ottengono cinque giorni di vacanza e con tre si può pensare a una vacanza dal 25 dicembre all’1 gennaio.