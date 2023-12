StrettoWeb

Tripla di Moretti in apertura di secondo quarto (20-22). Tripla di Triassi, prova il minibreak Sala Consilina (20-25). Due per Triassi (20-27). Mavric da sotto (22-27). Stoppatona di Binelli! Fallo su tripla di Moretti, va in lunetta: 3/3 (22-30). Tripla di Binelli, ma pesta la linea. Cigarini protesta e si becca un tecnico: in lunetta Moretti, +1 (22-31).