Fine 1° QT! – Neroarancio sotto 24-26

Inizia la gara! Primi 2 per Laganà (0-2). Rotondo raddoppia (0-4). Ancora Rotondo (0-6). Aguzzoli, dall’altra parte Giampieri (2-8). Due per Mavric (4-8). Aguzzoli ancora (6-8). Laganà realizza, risponde Mavric (8-10). Ancora Mavric pescato sotto canestro da Tyrtyshnik: parità (10-10). Floater pregevole di Occhipinti (10-12). Binelli, catch and shoot splendido da 3! (13-12).

Ancora da 3, ancora Viola: Aguzzoli (16-12). Due punti per Rotondo (16-14). Specialità della casa: rimbalzo d’attacco e due punti, insegna Aguzzoli (18-14). Tripla di Scerbinskis (18-17). Savoca firma il sorpasso (18-20). Gioco da 3 punti di Musikic (18-23). Due punti per Maskimovic (20-23). Tyrtyshnik, ancora a secco, va in lunetta: 2/2 (22-23). Seck in lunetta: 2/2 (24-23). Tripla di Laganà in chiusura di quarto (24-26).