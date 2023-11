X Factor Live, stasera le cover. cresce l’attesa per il ripescaggio

StrettoWeb

Roma, 1 nov. (Adnkronos) – Dopo l’esordio della scorsa settimana, il più visto delle ultime tre edizioni, stasera ecco arrivare il secondo Live di X Factor 2023, in diretta alle 21.15 su Sky e in streaming su Now.

Continua così la gara tra i quattro giudici Fedez, Ambra Angiolini, Dargen D?Amico e Morgan con le rispettive squadre, pronte a dare battaglia sul palco dell?’X Factor Arena’. Francesca Michielin, in conduzione, detterà i tempi dello show. Meccanismo classico per questa seconda serata dello show Sky Original prodotto da Fremantle: due manche che porteranno al ballottaggio i due artisti meno votati, i quali si sfideranno poi nel corso di un ballottaggio finale il cui esito spetterà ai giudici al tavolo.

Queste le assegnazioni dei giudici ai propri artisti: per la squadra di Fedez, Asia si esibirà in una cover di ‘All The Stars’ di Kendrick Lamar e SZA; Maria Tomba porterà la propria energia con ‘You Shook Me All Night Long’ degli AC/DC; Sarafine porterà una sua rivisitazione di ‘Eleanor Rigby’ dei Beatles. Per la squadra di Ambra, Gaetano De Caro si esibirà in una cover di ‘Dancing On My Own’ di Robyn (nella versione di Calum Scott); Angelica canterà ‘Love Me Again’ di John Newman; Matteo Alieno porterà ‘Dio mio no’ di Lucio Battisti. Per la squadra di Dargen, Il Solito Dandy si esibirà sulle note di ‘Giulia’ di Gianni Togni; Settembre porterà ‘Chiagne’ di Geolier feat. Lazza e Takagi & Ketra; gli Stunt Pilots canteranno una cover di ‘Englishman In New York’ di Sting e per la squadra di Morgan, Selmi porterà una cover di ‘No Surprises’ dei Radiohead e i SickTeens porteranno ‘Voices’ di Russ Ballard.

Intanto cresce l?attesa per l?esito del ripescaggio, grazie al quale un concorrente eliminato durante le selezioni potrà entrare ufficialmente in gara: a contendersi l?ingresso nello show saranno gli Astromare e Anna Castiglia. Il concorrente ripescato entrerà a far parte della squadra di Morgan – rimasta orfana degli Animaux Formidables, eliminati della prima puntata ? e sarà ufficialmente in gara sin da subito, esibendosi nella seconda manche.

Nella diretta di stasera, sempre disponibile on demand e visibile su Sky Go (il mercoledì successivo al primo on air, poi, in prima serata su TV8), all?’X Factor Arena’ approderà lo spettacolo di Elodie, ospite del secondo Live. La cantante sul palco porterà tutta la carica del nuovo sorprendente ‘Red Light’, primo Clubtape in Italia e naturale prosecuzione della sperimentazione nel mondo dance pop dell?artista, una sorta di regalo per il suo pubblico e immaginato per i prossimi appuntamenti live a novembre e dicembre nel suo primo tour nei palazzetti. Composto da sette tracce, senza soluzione di continuità, ‘Red Light’ è un progetto dalle sonorità club, nato dall?adrenalina generata dall?esperienza dello show evento sold out al Mediolanum Forum, andato in scena a maggio.

Da quell?evento indimenticabile è nato anche ‘Elodie Show 2023’, uno speciale, atteso per venerdì 10 novembre alle 21.15 su Sky Uno e in streaming su Now e alle 21.30 in chiaro su TV8, che raccoglierà tutte le sue hit eseguite dal vivo, accompagnate da una band, un numeroso corpo di ballo e tanti ospiti, intervallate da una chiacchierata intima ed esclusiva con le camere di Sky.