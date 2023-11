In volo verso la libertà dalla Calabria alla Sicilia: il viaggio di Virgina

StrettoWeb

Il volo della resistenza: è il sunto del viaggio di Virgina, l’esemplare di cicogna bianca che, dalla Calabria, ha raggiunto le saline di Trapani e Paceco e, forse, pronta a raggiungere l’Africa. Il pennuto è stato individuato da personale della riserva e dal biologo Antonino Barbera e si distingueva per un anello di riconoscimento alla zampa: grazie alla scansione del codice presente però, è stata individuata la provenienza del giovane esemplare, a Cosenza in Calabria. Si è quindi poi scoperto che Virginia era una delle cicogne rientranti nel progetto di inanellamento scientifico della Lipu di Rende: ad inanellarla è stato Mario Pucci dell’Ispra.

“Non sappiamo se la cicogna deciderà di trascorrere l’inverno in Sicilia, come spesso accade per alcuni individui di questa specie o se proseguirà verso l’Africa sub sahariana. Grazie alla pratica dell’inanellamento avremo la possibilità di monitorare i suoi spostamenti”, ha spiegato il biologo Antonino Barbera.

Virginia, nome dato da un bambino durante la fase di inanellamento, è stata colpita da un bracconiere. Rischiava di morire ma il centro di recupero per gli animali selvatici di Catanzaro l’ha operata e salvata.

A seguito di due lunghi mesi di convalescenza, a ottobre ha ripreso il suo viaggio migratorio verso sud, fino ad arrivare a Trapani e Paceco dove è stata avvistata intenta a cacciarsi il cibo. “Solo il tempo dirà cosa sceglierà di fare ‘Virgina’ – dice Silvana Piacentino, direttrice della riserva – ma la sua storia ci ricorda la fragilità di questi animali durante i lunghi viaggi migratori, viaggi lungo rotte piene di insidie duranti i quali molti individui non ce la fanno”.