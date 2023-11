Volley Reghion, sabato trasferta a Palermo con “obiettivo riscatto”

StrettoWeb

Superata la difficile doppia sfida contro il tandem capolista, la Volley Reghion è pronta alla terza trasferta stagionale, sempre in terra siciliana, contro la COM. FER. Palermo. Le due formazioni sono separate da un solo punto in classifica ma, nonostante siano passate solo quattro giornate, i cammini sono stati ben diversi: la Reghion vuole tornare a fare la voce grossa e ripristinare il filotto interrotto dal doppio ko contro Modica e Traina, il Palermo vuole approfittare per scavalcare l’avversaria di giornata.

Sarà un altro match tutto da seguire, ma l’ambiente reggino sta prendendo sempre più convinzione delle proprie forze e proverà a sfruttare i punti deboli del Palermo, che in tutte le partite ha sempre perso almeno due set. Coach Pellegrino non ha defezioni e si presenterà al “Cruillas” con l’intero organico a disposizione, con la Burduja sulla via del recupero e pronta ad essere schierata in campo a partita in corso.

“Peccato per il risultato degli ultimi due incontri – spiega alla vigilia del match Sara Morena, attaccante della Volley Reghion – avremmo potuto ottenere di più perché abbiamo le capacità per fare bene. È il mio primo anno in serie B2, mi sto trovando bene con la squadra e con il tecnico, sono molto contenta”. Per il match di sabato 4 novembre, che inizierà alle ore 18.30, è stata designata la coppia arbitrale composta da Annarita Ferrara e Stefano Camozzi.