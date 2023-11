Volley, la Nino Romano convince all’esordio stagionale: con l’SSD UniMe arriva il successo per 3-1

StrettoWeb

All’esordio stagionale nel campionato regionale di serie C di pallavolo femminile innanzi al numeroso pubblico del “PalaCiantro”, la Polisportiva Nino Romano supera 3-1 l’Ssd UniMe e conquista i primi tre punti in classifica. Partita attesa su più fronti e grande affluenza di supporters sia dalla città mamertina che da Messina. Nello starting six, coach Mauro Maccotta sceglie di schierare la rientrante Alice Maccotta e Angela Bertè come posto 4, la giovanissima Rosalia Rispoli e Claudia Puglisi nel reparto centrale e, sulla diagonale opposto-palleggiatore, Alessandra Musicò e Stefania Fleres; libero Giorgia Cuzzocrea.

Sul fronte Messina, coach Caristi risponde con Marika Arena e Silvia Migale posto 4, Giulia Maisano e Claudia Gravagno centrali, in regia Rosanna Gentiluomo, suo opposto Adriana Ignoto. Il libero è Silvana Natoli.

La cronaca

1° set

Partenza contratta per ambedue le squadre; i primi scambi sono ricchi di errori e di imprecisioni. A rompere il ghiaccio è la formazione messinese che, a metà del primo parziale, mette sotto pressione la Romano, soprattutto nel fondamentale del servizio. Ottimo anche il sistema difensivo organizzato da coach Caristi, in grado di vanificare quasi tutti i tentativi in attacco delle Romanine. Passa solo Alice Maccotta che, fin dall’inizio, appare in grandissima forma (alla fine saranno 19 i punti in attacco per lei). Il sistema di gioco dell’Unime coinvolge anche una linea offensiva capace di sfondare quella di argine della Romano, grazie alla capacità di cambiare spesso direzione e modalità di attacco e mandando in confusione la retroguardia avversaria; sugli scudi sia la Migale che la Ignoto. Il 22-25, che chiude il primo parziale a favore dell’Unime, arriva grazie ad un delizioso pallonetto da zona 4.

2° set

Nel secondo set confermate le stesse formazioni del precedente. Romano ancora contratta e l’Unime ne approfitta. Le ragazze di coach Maccotta trovano la capacità di reagire; ci pensa Angela Bertè a passare per tre volte in successione. E’ la svolta attesa per la Romano che comincia a macinare il suo consueto gioco fatto di attenzione in seconda linea e veloce quando la palla arriva a Stefania Fleres. Sul 19-11, coach Caristi varia la regia e fa esordire la seconda palleggiatrice Currò, ma poco cambia. Il parziale si chiude sul risultato di 25-15.

3° set

Anche nel terzo parziale, i due allenatori decidono di non modificare i sestetti di inizio gara. La scelta premia coach Maccotta; le sue atlete continuano a crescere sia sotto il profilo tecnico che mentale, partendo subito forte e creando un distacco dall’avversaria di sei lunghezze (9-3). Coach Caristi opera un cambio: fuori Silvia Migale e dentro Chiara Salvatore; cambio che si rivelerà azzeccato visto che, appena entrata, la numero 39 mette a terra il primo pallone attaccato e, nel conseguente turno di battuta, si porta a casa un ace. La Romano subisce un piccolo calo e coach Maccotta chiede un time-out (13-11). Al rientro in campo la Romano è nuovamente squadra concentrata e decisa a portarsi a casa il parziale. Nemmeno l’ingresso dell’ottima Raffa, al posto di una Ignoto in difficoltà dopo il buono inizio di partita, riesce ad incidere sulla determinazione delle mamertine. Il parziale si chiude sul 25-17.

4° set

Coach Caristi prova a cambiare qualcosa, proponendo fin da subito le due atlete che, nel parziale pecedente, avevano cercato di dare la scossa alle proprie compagne: dentro Salvatore al posto della Migale e fuori anche l’opposto Ignoto per Raffa. Il set è un “pasillo de honor” per le Romanine che, fin dall’inizio del parziale, mettono sotto l’Unime, costrigendo coach Caristi a chiamare time-out (17-8). Il set prosegue senza ulteriori scossoni e la formazione di coach Maccotta, dopo un attacco vincente di Claudia Puglisi, può chiudere set (25-13) e match.

Le riflessioni conclusive

La Romano conquista tre preziosissimi punti in vista della difficile trasferta a Capo d’Orlando di sabato prossimo contro l’Orlandina Volley. Squadra ancora in rodaggio ma le trame di gioco, che hanno permesso di arrivare alla finale promozione dell’anno scorso, sono ancora vive nel sistema di gioco studiato da coach Maccotta. Dall’altra parte, coach Caristi ha in mano un diamante grezzo, una formazione giovanissima (ieri al debutto una giovanissima facente parte dell’under 14) che esperienza e competenza dell’allenatore riusciranno a valorizzare. Esaltante il ritorno di Alice Maccotta (MVP del match); si è caricata sulle spalle la squadra, soprattutto nei momenti più difficili. Pur avendo messo a terra diciannove palloni in attacco, la sua prestazione ha fornito risposte confortenti sia in fase difensiva che al servizio (3 i suoi ace). Ottima anche la prova della giovanissima Rosaria Rispoli (solo 15 anni per lei), sia in attacco che a muro. In quest’ultimo fondamentale è riuscita a fermare cinque volte le avversarie. Da segnalare il debutto, in maglia rossoblù, di Alice Impellizzeri.

Nel post gara, le dichiarazioni di coach Mauro Maccotta: “Il nostro inizio è stato molto contratto con difficoltà ad impostare il gioco e poca determinazione nello sfruttare le nostre capacità. Nel momento in cui abbiamo iniziato a dare continuità al nostro gioco siamo riusciti a fare la differenza”. “Abbiamo avvertito i tre mesi senza giocare – prosegue l’allenatore della Romano – Non abbiamo avuto innanzi l’insidia del gioco e neppure vissuto il ritmo partita. Ci sono chiaramente mancate le gare”. Impatto positivo sul match da parte dell’esordiante Rosalia Rispoli e della rientrante Alice Maccotta: “Rosalia ha una grande attitudine al muro. E’ giovane e si perde in alcune situazioni, ma è normale sia così. Sicuramente è stata tra le migliori in campo, ma non me la sento di sminuire il lavoro di nessuna delle altre compagne. Tutte meritano un bel voto oggi”.

Nel primo set la Romano è andata in difficoltà: “Più che tatticamente, a livello caratteriale. Non sceglievamo i tempi giusti ed eravamo poco incisivi; sembrava le ragazze fossero ancora in fase di riscaldamento e questo non va bene. Però, sono state brave a capire che dovevamo noi impostare il gioco, non crearlo sulle avversarie; quello sarà uno step successivo. Al momento, dobbiamo pensare a tenere il ritmo del nostro gioco”.

Dello stesso tenore le parole di Federica Lo Duca, seconda allenatrice: “Eravamo un pò tese all’inizio, ma poi abbiamo trovato il giusto equilibrio che serviva per portare a casa una partita complicata. Loro giocano molto bene e serviva tanta pazienza per riuscire a farcela. E’ stato tutto fantastico. Il pubblico ci ha veramente stupito; c’era tantissima gente, soprattutto i nostri bimbi del mini-volley e quelli un pò più grandicelli. Era difficile anche comunicare in campo per il gran tifo; del resto, lo si fa con qualche gesto e l’intesa si sviluppa durante il campionato”. Per quanto riguarda i contenuti espressi in gara “la differenza l’ha fatta la maggiore continuità fornita in ricezione e al servizio. Nel secondo parziale, in particolare, abbiamo difeso due palloni in più di loro e siamo riuscite a finalizzare in attacco meglio”.

Il capitano e libero della squadra, Giorgia Cuzzocrea: “Devo essere sincera, all’inizio ci siamo perse, soprattutto sul finale di set. Poi, però, abbiamo superato l’ansia iniziale; non volevamo deludere nessuno e ci siamo riprese. Siamo ancora all’inizio e dobbiamo lavorare tanto. Nonostante la nostra superstizione, lo diciamo: cercheremo di mettercela tutta e proveremo a vincerlo questo campionato; dipenderà da noi soprattutto”. Le ultime parole del capitano sono rivolte al pubblico: “Ci piace giocare così. Le persone ci supportano tutto il tempo e ci aiutano ad andare avanti anche nei momenti negativi. Sono un grande supporto e li ringrazio tutte a nome della squadra”.

Il tabellino del match

Polisportiva Nino Romano vs Ssd Unime 3-1 (22-25 25-15 25-17 25-13)

Nino Romano: Fleres 3, Bertè 9, Rispoli 14, Musicò 10, Maccotta 22, Puglisi 15, De Luca 0, Prizzi 0, Impellizzeri 0, Brigandì 0, Motta ne, Pino ne, Cucinotta (L) ne, Cuzzucrea (L) 0.

Ssd Unime: Maisano 4, Gentiluomo 2, Arena 8, Gravagno 3, Ignoto 6, Migale 5, Currò 0, Salvatore 2, Raffa 3, Di Bua Giancarro 0, Miduri ne, Natoli (L) 0.

Arbitri: Serena Inferrera e Caterina Sofia Blogna

Durata set: 28′, 24′, 27′, 24′

Top Acers: Alice Maccotta e Claudia Puglisi (Pol.Nino Romano)

Top Blocker: Rosalia Rispoli (Pol.Nino Romano)