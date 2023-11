Violenza su donne: Più Europa a corteo Roma e firma appello Liberation per donne israeliane

StrettoWeb

Roma, 24 nov. (Adnkronos) – “+Europa aderisce alla manifestazione che domani partirà dal Circo Massimo, organizzata da ‘Non una di meno’, contro il femminicidio e la violenza sulle donne. Schierarsi contro la violenza sulle donne, in una giornata simbolica come quella del 25 novembre, significa però opporsi alla violenza sulle donne a ogni latitudine. Proprio per questo, +Europa ha anche sottoscritto l?appello di Libération, iniziativa dell?associazione francese Paroles de Femmes, per riconoscere che l?attacco del 7 ottobre è stato anche un attacco contro le donne israeliane, uccise, rapite, stuprate e torturate dai miliziani di Hamas”. Così una nota di Più Europa.