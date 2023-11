Violenza su donne: Lega serie B lancia pallone rosso, ‘simbolo di messaggio forte e chiaro’

StrettoWeb

Milano, 25 nov.(Adnkronos) – In occasione della giornata Internazionale per l?eliminazione della violenza contro le donne, la lega di Serie B ha lanciato un pallone rosso per mandare un messaggio forte e chiaro contro la violenza sulle donne. L’evento si è tenuto a Cremona, allo stadio Giovanni Zini, alla presenza di Cremona ed hanno preso parte la sottosegretaria a Sport e Giovani della Regione Lombardia, Lara Magoni, il presidente della federazione Mauro Balata e il presidente della Cremonese, Francesco Dini.

“Il calcio è lo sport più seguito in Italia ed è quindi fondamentale che questo dramma venga urlato e condiviso anche sui campi di gioco -ha sottolineato Magoni-. Dobbiamo mandare un messaggio forte ai giovani e per questo ho voluto portare il mio contributo. Lo sport fa battere i cuori e anima le tifoserie, il pallone rosso penso sia un segnale importante e fondamentale contro la violenza di genere e la violenza in sé”.

“Ringrazio il presidente della federazione Mauro Balata e tutti i club per l?iniziativa, in particolare il presidente della Us Cremonese, Francesco Dini, che ha ospitato questa conferenza. Lo sport è uno strumento fortissimo per veicolare messaggi di sensibilizzazione ed aiutare i giovani a trasformare la carica negativa in energia positiva. Da donna, da sportiva e da sottosegretario di Regione Lombardia -ha concluso- mi auguro che la passione per lo sport avvolga tutti i nostri cuori in un unico pensiero: stop alla violenza contro le donne, non siamo più sole”.