Violenza su donne: Gelmini, ‘ok a ddl Roccella ma a scuola serve educazione all’affettività’

Roma, 21 nov. (Adnkronos) – “Siamo pronti a votare in settimana il disegno di legge proposto dalla ministra Roccella sulla violenza di genere, che richiama il provvedimento messo a punto dal governo Draghi. La sua approvazione sarà un ulteriore passo in avanti, ma non ci illudiamo che questo basti”. Lo ha detto Mariastella Gelmini, senatrice e portavoce di Azione, nel corso dell?iniziativa sulla violenza contro le donne organizzata dalla senatrice Giusy Versace in Senato.

“Solo con le leggi non si va molto lontano, questa è una sfida prima di tutto culturale. Serve un percorso di educazione all?affettività che parta dalla scuola, che contempli anche l?uso consapevole dei social media e di nuove tecnologie e che vada oltre l?ora di educazione alla Cittadinanza, per rendere le ragazze e i ragazzi davvero responsabili e impegnati in questa battaglia?.