Violenza su donne: Boschi, ‘domani purtroppo divise da deliranti parole piattaforma’

StrettoWeb

Roma, 24 nov. (Adnkronos) – ?La battaglia contro la violenza sulle donne dovrebbe unire tutte e tutti, ma purtroppo domani ci vedrà divise a causa delle parole deliranti su Israele scelte dalla piattaforma dalla manifestazione di Roma”. Così Maria Elena Boschi di Iv.

“Mi sarei aspettata una condanna ferma della violenza perpetrata sulle donne Israeliane il 7 ottobre e invece non una parola. Condivido le riflessioni di Mara Carfagna non possono esserci stupri di serie A e di serie B. Per questo domani noi di Italia Viva non saremo in piazza a Roma?.