Violenza su donne: a Palermo e Catania l’evento ‘La Sicilia per le donne’

Palermo, 25 nov. (Adnkronos) – Oggi, a Catania e Palermo, in occasione della ?Giornata internazionale per l?eliminazione della violenza sulle donne?, ci sarà l’evento “La Sicilia per le donne”, promosso dalla Fondazione Tommaso Dragotto, con il patrocinio dell’Assemblea Regionale Siciliana, la partecipazione della Fondazione Federico II, in collaborazione con la Fondazione Marisa Bellisario. L’evento sarà in due tappe: di mattina, dalle 9.30 alle 12.30, a Catania, presso la Sala delle Scuderie del Castello Ursino; di pomeriggio, dalle 16.00 alle 19.30, a Palermo, presso la Sala Mattarella di Palazzo Reale. A Catania interverranno il presidente dell’ARS Gaetano Galvagno; la presidente della Fondazione Marisa Bellisario Lella Golfo (video); Tommaso Dragotto, presidente della Fondazione omonima (in remoto); il vice capogruppo vicario alla Camera dei Deputati Manlio Messina; il deputato parlamentare Francesco Ciancitto; il sindaco di Catania Enrico Trantino; l’assessore alle Pari Opportunità del Comune di Catania, l?avvocato Viviana Lombardo; la procuratrice aggiunta Agata Santonocito, vicaria della Procura di Catania; Giovanni Magni, presidente VII Commissione del Comune di Catania – Pubblica Istruzione, Cultura, Sport, Turismo e Politiche Giovanili; Mariella Gennarino, presidente emerito del Comitato ‘Festività Agathine’.

Poi, prima del talk, ci sarà la lettura della sentenza sull’omicidio della giovane donna e mamma Giordana Distefano del 7/10/2015, con la collaborazione di Federica Di Chiara, comunicatrice e speaker radiofonica. A Palermo interverranno nuovamente il presidente dell’ARS Gaetano Galvagno, il presidente della Fondazione Tommaso Dragotto e la presidente della Fondazione Marisa Bellisario Lella Golfo. Inoltre, ci saranno i saluti anche del presidente della Regione Siciliana Renato Schifani e del sindaco Roberto Lagalla.