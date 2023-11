Ancora violenza a Corigliano-Rossano: scatta la rissa tra extracomunitari

StrettoWeb

Ancora problemi di sicurezza nella città di Corigliano-Rossano: non solo auto incendiate, non solo minacce al sindaco, ma anche le frequenti risse stanno scuotendo la serenità dei cittadini. L’ultimo episodio è avvenuto ieri sera a Schiavonea, nell’area urbano di Corigliano: in via Salerno, intorno alle 11 di sera, alcuni extracomunitari si sono azzuffati dando inizio ad una vera e propria scazzottata. Al culmine della lite, uno degli aggressori ha tirato fuori un coltello e ha provato a colpire “l’avversario”, fortunatamente evitandolo. I vicini, allarmati dal disordine, hanno subito avvertito i Carabinieri che sono giunti sul posto per sedare la rissa, ma troppo tardi: il gruppo infatti, si era già dileguato.