Villa San Giuseppe, Poste chiuse da mesi (per colpa delle api): “cittadini stanchi, non si è fatto nulla per riaprire”

StrettoWeb

“I cittadini di Villa San Giuseppe sono stanchi e avviliti per la chiusura dell’ufficio postale chiuso oramai da parecchi mesi. Bisogna riaprire immediatamente la sede”. Ad affermarlo il componente del Comitato provinciale della Lega Michele Marcianò che, vicino alla comunità del quartiere collinare, sprona il direttore della filiale e i vertici aziendali Poste Italiane a risolvere urgentemente il problema.

“Da Marzo, da quando uno sciame di api ha realizzato un’arnia all’ingresso dalla parte esterna dei locali dell’ufficio postale di Villa San Giuseppe, gli utenti sono costretti a recarsi per i servizi allo sportello di Catona o di Gallico – afferma Marcianò – Sono passati otto mesi ma non è stato fatto nulla, nonostante Poste continui a pagare il canone di locazione dell’immobile. Un grave disagio per i residenti, per le persone anziane, i pensionati, i disabili, molti non automuniti, costretti a rivolgersi ad un altro ufficio distante diversi chilometri per poter usufruire di tutti i servizi. La chiusura della sede postale sta arrecando un considerevole e prolungato malumore collettivo e le rassicurazioni pervenute anche dalle stesse Poste Italiane non bastano più ai cittadini. Pertanto, sollecitiamo i vertici aziendali ad attivarsi subito per garantire la riapertura di uno dei servizi essenziali per la comunità”.