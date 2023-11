Un viaggio alla scoperta della Calabria: tutti a bordo del “Treno della Liquirizia”

StrettoWeb

Viaggia in Treno e Scopri la Calabria, il progetto di valorizzazione del turismo ferroviario lanciato dall’Associazione Ferrovie in Calabria lo scorso anno, il prossimo sabato 2 dicembre si arricchisce con un nuovo, imperdibile itinerario con partenze in treno Regionale da Cosenza e Crotone: grazie alla prestigiosa collaborazione con il Museo della Liquirizia “Giorgio Amarelli” di Rossano, sarà possibile visitare la storica fabbrica della liquirizia, le cui piante crescono lungo la costa Jonica, ormai famosa in tutto il mondo sia per i prodotti di eccellenza che per la secolare storia del marchio che viene tramandato da generazioni.

All’interno del Museo, oltre a numerosi cimeli storici, sarà possibile visitare la collezione dei macchinari sviluppati nei decenni dalla stessa famiglia Amarelli per migliorare la produzione della liquirizia, le confezioni storiche che hanno caratterizzato negli anni il brand del marchio e tanto altro che racconta la storia industriale e pioneristica del marchio di eccellenza made in Calabria.

Successivamente l’itinerario proseguirà nel centro storico di Corigliano con la visita guidata del Castello Ducale, risalente al 1073 e monumento nazionale dal 1927 celebre per il “Salone degli Specchi” , la Torre Mastio completamente affrescata internamente e per i vari ambienti nei quali sono presenti gli arredi originali. Si rientrerà in serata, comodamente in treno Regionale, sempre accompagnati dalla professionalità del personale dell’Associazione Ferrovie in Calabria.

Il Treno della Liquirizia, patrocinato da Fondazione FS Italiane ed organizzato grazie alla disponibilità della Divisione Business Regionale Calabria di Trenitalia, segue quindi l’iniziativa di grande successo dei Treni del Bergamotto, da oltre un anno consolidati su Brancaleone, e sarà presto affiancato da altri due interessantissimi itinerari dedicati ancora una volta alle eccellenze enogastronomiche calabresi.

Per info e prenotazioni: www.scoprilacalabriaintreno.it