Vela: Europei, argento e carta olimpica per Germani-Bertuzzi nel 49erFX

Vilamoura, 13 nov. -(Adnkronos) – Si sono conclusi con un bilancio di tre medaglie ed una carta olimpica gli Europei di Nacra 17, 49er e 49erFX per l?Italia. Protagonista l?assenza di vento nella giornata finale a Vilamoura (Portogallo) dove, in ciascuna delle tre classi veliche, non si sono disputate né l?ultima regata preliminare né le Medal Races. La composizione dei podi e l?assegnazione dei pass per Parigi 2024, dunque, si è basata sui risultati ottenuti dagli equipaggi nelle cinque precedenti giornate di regata. Nel 49erFX sorridono Jana Germani e Giorgia Bertuzzi, che si sono assicurate la medaglia d?argento e la quota a cinque cerchi riservata al miglior NOC non ancora qualificato.

La coppia azzurra ha chiuso con un totale di 66.0 punti e si è piazzata alle spalle della Norvegia di Helene Næss e Marie Rønningen (oro con 58.0), già certa di un posto nazione per la prossima Olimpiade estiva. Il bronzo, infine, è stato appannaggio della Spagna di Tamara Echegoyen e Paula Barcelò (80.0). Buone notizie anche dal Nacra 17, in cui ben due equipaggi tricolori sono terminati sul podio. Ruggero Tita e Caterina Banti (49.0) hanno conquistato l?argento mentre Gianluigi Ugolini e Maria Giubilei (52.0) si sono messi al collo il bronzo. La medaglia d?oro è andata alla Gran Bretagna di John Gimson e Anna Burnet (41.0).

In questa classe l?Italia era già qualificata per i Giochi di Parigi 2024, grazie al successo degli stessi Tita e Banti ai Mondiali olandesi dello scorso agosto. Nulla da fare, infine, nel 49er. Simone Ferrarese e Leonardo Chistè, infatti, hanno archiviato la loro trasferta lusitana al nono posto, vedendosi sfilare il pass olimpico dall?Irlanda (ottava). Per loro e per gli altri azzurri, dunque, rimane un’ultima occasione per centrare la qualificazione a Parigi: la Last Chance Regatta in programma ad aprile nelle acque francesi di Hyeres.