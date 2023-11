Università: Bernini, ‘numero chiuso anti storico, demagogico dire ‘apriamo tutto’

StrettoWeb

Taormina, 19 nov. (Adnkronos) – “Il numero chiuso è anti storico, ma è disonesto e demagogico dire ‘apriamo tutto’, tanto poi chi sopravvive sopravvive. E i talk è ciò che ritengo più anti storico di tutto, non funzionano. I talk selezionano in modo sbagliato, non so se io passerei un talk. L’obiettivo è superare il numero chiuso, ma in maniera ragionevole. Sento governatori che dicono apriamo a tutti per avere più medici, io non faccio curare la gente da uno studente iscritto al primo anno”. Lo ha detto la ministra dell’Università, Annamaria Bernini, intervenendo al meeting di Forza Italia in corso a Taormina. “I fan dei talk si contano sulle dita di una mano. L’alternativa è un periodo filtro per selezionare in base alle attitudini degli studenti senza perdere troppo tempo e valutando da qui a sei anni quanti medici abbiamo bisogno, perché segnalo che la curva tra sei anni calerà. E non ci possiamo permettere di creare nuove sacche di disoccupazione”, conclude Bernini.