Una delegazione di deputati di Sud chiama Nord a Milazzo: “situazione ospedaliera preoccupante”

Oggi i deputati di Sud chiama Nord Giuseppe Lombardo, Alessandro De Leo e Matteo Sciotto hanno effettuato una visita ispettiva presso l’Ospedale Fogliani di Milazzo, accompagnati da Simone Magistri, ex assessore comunale, e dal consigliere Maisano. Durante la visita, finalizzata a esaminare le criticità segnalate dai cittadini e dai deputati stessi, si sono approfondite questioni cruciali riguardanti il pronto soccorso di Milazzo.

In particolare, è stata affrontata la problematica del possibile trasferimento temporaneo del pronto soccorso presso l’ospedale di Barcellona, causato dai lavori di adeguamento del PS di Milazzo. Nonostante la disponibilità di locali nell’ex psichiatria, il trasferimento sembra inevitabile per almeno 8 mesi, suscitando perplessità sui disagi e l’effettiva utilità del presidio di Barcellona.

I deputati evidenziano che questo disagio poteva essere evitato agendo tempestivamente sull’adeguamento degli ex locali della psichiatria, già oggetto di progettazione. Durante l’ispezione, sono emerse ulteriori criticità, tra cui la carenza di personale medico nei reparti di ostetricia e ortopedia, la mancanza di attrezzature mediche necessarie e l’assenza di interventi previsti dal piano Covid della regione per la creazione di posti di terapia intensiva e sub intensiva.

Gli onorevoli Lombardo, Sciotto, e De Leo esprimono forte preoccupazione per la situazione, definendola grave e mettendo in luce la disattenzione della direzione strategica e del governo regionale. Assicurano ulteriori azioni nei prossimi giorni per scongiurare il trasferimento del pronto soccorso e risolvere le criticità riscontrate.