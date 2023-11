“L’ultimo Asino”: il racconto di un paesino della Calabria in concorso al “Torino Film Festival”

StrettoWeb

La Calabria è ormai diventata un acclamato set cinematografico, sia per i paesaggi che offre, sia per i racconti della tradizione che puntano allo schermo per essere tramandate. Ed è proprio da questo scenario che prende spunto il regista Angelo Urbano il quale, camera alla mano, ha realizzato il cortometraggio “L’ultimo Asino”, prodotto da Magda Film. Una storia creata da un calabrese, in un territorio calabrese, per spiegare la vita calabrese. Il corto, ambientato ad Albidona, piccolo comune dell’Alto Jonio Cosentino, ha ricevuto grandi consensi e sarà protagonista alla prossima edizione del “Torino Film Festival”.

Il suo successo risiede nella “forte semplicità” e nella conoscenza profonda della storia che si vuole trasmettere al pubblico: una chicca dunque, resa tale proprio dalle origini del regista, lui stesso albidonese. Ed è così che Urbano ha spiegato il suo corto: “volevo filmare un mondo prima della sua scomparsa, raccontare di paesaggi antichi, di silenzi, di ritmi ancestrali, di un vecchio contadino e del suo inseparabile compagno, l’ultimo di questo villaggio e adesso ci troviamo a presentarlo ad un grande Festival”. Una grande soddisfazione dunque che, siamo sicuri, verrà riconfermata alla platea torinese il 27 novembre.