Uffici di prossimità in Calabria, entusiasmo a Villa San Giovanni: i complimenti a Giusi Princi

StrettoWeb

“A nome dei consiglieri comunali di centro destra e del Circolo di Forza Italia di Villa San Giovanni, desideriamo esprimere la nostra sincera gratitudine per l’eccezionale impegno e l’attenzione che la Vice Presidente della Regione Calabria, Giusy Princi, ha dimostrato nei confronti del nostro amato comune di Villa San Giovanni. La recente iniziativa di introdurre gli “uffici di prossimità” in Calabria è una testimonianza tangibile dell’ardente impegno della Regione Calabria per migliorare la vita dei cittadini e per fornire servizi giuridici essenziali direttamente nei nostri territori. L’annuncio che entro il primo semestre del 2024 saranno operativi 25 uffici di prossimità in altrettanti comuni calabresi è una notizia straordinaria e promettente”.

Così in una nota congiunta i Consiglieri di Minoranza del Comune di Villa San Giovanni (Marco Santoro, Filippo Lucisano, Daniele Siclari, Stefania Calderone, Domenico De Marco) e il Circolo di Forza Italia di Villa San Giovanni. “Questi uffici – continuano – saranno di grande beneficio per i nostri cittadini, eliminando la necessità di recarsi presso i tribunali e fornendo assistenza e accompagnamento in una serie di questioni legate alla volontaria giurisdizione. Questo progetto si propone di costruire una rete di uffici sul nostro territorio, migliorando l’accesso alla giustizia per tutti. Riteniamo che questa iniziativa dimostri una stretta collaborazione inter-istituzionale, coinvolgendo i comuni, la Regione e i tribunali competenti. Gli sforzi congiunti di tutte le parti coinvolte saranno fondamentali per garantire il successo di questo progetto ambizioso”.

“Il vostro impegno e la vostra determinazione, insieme all’impegno del Governatore Roberto Occhiuto, dimostrano il desiderio della Calabria di progredire e migliorare la qualità della vita dei suoi cittadini. Ci sentiamo onorati di essere parte di questa iniziativa e di poter contribuire a rendere Villa San Giovanni un luogo migliore per tutti i suoi abitanti. Grazie ancora per il vostro prezioso contributo e per l’attenzione dedicata al nostro comune”, si chiude la nota.