Ue: Smeriglio (S&D), ‘rispetto colleghi Pd ma non brindo, hanno vinto le destre’

Roma, 22 nov (Adnkronos) – “Mi spiace ma non brindo alla debacle delle ambizioni ecologiste. La lotta al cambiamento climatico dovrebbe essere sempre la priorità della nostra agenda. Rispetto i miei colleghi della delegazione italiana del Pd, capisco le loro preoccupazioni circa la tenuta della filiera produttiva, ma ho votato convintamente come da indicazione dei Socialisti e Democratici e anche dei Verdi per una vera e ambiziosa transizione ecologista capace di modificare nel profondo il nostro modello di sviluppo. Anche a partire dagli imballaggi”. Lo dice l’eurodeputato del Gruppo S&D Massimiliano Smeriglio.

“Non ci siamo riusciti, hanno vinto le destre negazioniste, basta leggere i comunicati entusiasti di Salvini e Tajani sul rischio dell?isteria ecologista, hanno vinto i gruppi portatori di interesse, noi abbiamo perso l?occasione di far fare un salto di qualità alla trasformazione ecologista delll?Unione. La politica ha il dovere di indicare il futuro e non solo fotografare il presente. Oggi non ci siamo riusciti. Una brutta giornata per l?Europa e per chi ha a cuore la giustizia climatica e quella sociale”, aggiunge.