Ucraina: Renzi, ‘telefonata figura barbina tra Scherzi a parte e Bagaglino, assurdo’

Roma, 2 nov (Adnkronos) – “La Meloni deve regolare la sua squadra, queste figuracce non fanno bene non tanto a lei, passi, ma fanno male all’Italia. E’ assurdo che la presidente del Consiglio stia 10 minuti a parlare con uno che no sa chi è”. Lo ha detto Matteo Renzi a Zapping a proposito della telefonata fake di Giorgia Meloni con i comici russi.

“Io no do la colpa a Giorgia ma alla squadra. E’ possibile che ci sia un dilettantismo di questo genere? Non possiamo fare una figura barbina tra Scherzi a parte e il Bagaglino -ha aggiunto il leader di Iv-. Che ci sia qualcosa di manipolatorio non vi è dubbio ma il problema è che è assurdo il vittimismo con cui le dice non mi rispondono al telefono”.