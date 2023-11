Ucraina: Blinken lascia riunione Osce prima dell’arrivo di Lavrov

StrettoWeb

Skopje, 30 nov. (Adnkronos) – Il segretario di Stato americano Antony Blinken ha lasciato la riunione dell’Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa (Osce) in corso a Skopje prima dell’arrivo del suo omologo russo Sergei Lavrov. Lo ha riferito Radio Free Europe – Radio Liberty.

Blinken è arrivato a Skopje ieri sera, poco prima dell’inizio della riunione di due giorni dei ministri degli Esteri dell’Osce ospitata dal paese che presiede l’organizzazione, la Macedonia del Nord. Il capo della diplomazia americana ha incontrato il ministro degli Esteri della Macedonia del Nord, Bujar Osmani, e ha partecipato ad una cena informale, durante la quale i rappresentanti dell’Osce avrebbero discusso dell’aggressione della Russia contro l’Ucraina.

Blinken è partito per Israele dopo la cena e prima dell’arrivo del ministro degli Esteri russo Sergei Lavrov e del resto della delegazione russa. I rappresentanti di diversi membri dell’Osce, tra cui il ministro degli Esteri ucraino Dmytro Kuleba ed i suoi omologhi dei paesi baltici, hanno detto che boicotteranno l’incontro a causa della presenza della delegazione russa.