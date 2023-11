“Uccelli sul Lungomare di Reggio Calabria”: l’appuntamento in città con l’ornitologo

StrettoWeb

L’Associazione “Amici del Museo”, nel quadro del progetto “Storia, Archeologia, Territorio”, organizza, per il giorno 2 dicembre 2023 alle 17:00, nella sede sociale di via della Giudecca, 18, un incontro con l’Avv. Francesco Zuccarello Cimino avente per oggetto “Uccelli sul Lungomare di Reggio Calabria”. L’illustre professionista è anche un appassionato e attento studioso e ricercatore ornitologo. In particolare, egli segue e documenta la presenza della fauna avicola sul territorio reggino. Da qui, una documentazione veramente eccezionale della presenza di uccelli di ogni specie, nel nostro ambiente naturale, addirittura in città, fra gli alberi del Lungomare, la spiaggia e le fiumare che costeggiano Reggio.

Servendosi di una ricca documentazione fotografica, Zuccarello Cimino rivelerà la presenza fra noi di uccelli assolutamente straordinari.

Si parlerà, tra l’altro, del Beccapesci, del Porciglione, del Mignattaio; del Cavaliere d’Italia, del Martin Pescatore e del Cacamarruggio. L’incontro è, ovviamente, aperto alla Cittadinanza.