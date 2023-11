Turismo di ritorno: Tropea in missione in Canada

StrettoWeb

Turismo delle radici e del ritorno, riconosciuto come autentico modello, il Principato di Tropea sarà protagonista a Toronto il prossimo venerdì 24 novembre del gala annuale di Heritage Calabria, prestigioso sodalizio nato per promuovere il patrimonio calabrese in Canada. Il Primo Cittadino ritirerà il Premio del Presidente (The Heritage Calabria President’s Award). “Tra i numerosi riconoscimenti internazionali che la destinazione Tropea continua a ricevere nei più importanti mercati turistici internazionali – sottolinea il Sindaco Giovanni Macrì – questo rappresenta probabilmente quello al quale siamo particolarmente legati non soltanto per i motivi di amicizia, stima e affetto, ma soprattutto per la qualità e le prospettive strategiche di sviluppo turistico che il consolidamento di questa relazione porterà con sé”.

Sul percorso di collaborazione avviato dalla stessa Tropea con il Canada, tra i target più forti e di riferimento, aveva manifestato personale apprezzamento anche il Presidente della Camera dei Comuni del Canada, Anthony Rota, di origini calabresi ed oggi rappresentante della terza carica di un Paese importante da un punto di vista economico e strategico globale, in visita personale a Tropea, al termine del suo tour istituzionale che lo aveva visto per circa 2 settimane in Italia, con tappe a Roma, a Catanzaro ricevuto dal Governatore Roberto Occhiuto in Cittadella ed in Sicilia.

Questa ulteriore importante vetrina per Tropea nel Nord America ha, inoltre, come gold sponsor Francesco Sorbara, membro della Camera dei Comuni del Canada dal 2015, anche lui tra i graditi turisti di ritorno nella Città di Tropea, era stato uno dei primi a complimentarsi con il primo cittadino per la vittoria ottenuta dalla Città di Tropea all’edizione 2021 del Borgo dei Borghi era ritornato dopo 25 anni a Tropea per apprezzarne la bellezza.